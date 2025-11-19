Inicio Ovación Fútbol AFA
Nuevas reglas

Los cambios en el reglamento que la AFA decidió para los playoffs del Torneo Clausura

Además de realizar un cambio con respecto al Torneo Apertura la AFA informó a los árbitros designados

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La AFA tambièn definió a los árbitros designados.

La AFA dio a conocer los árbitros designados para los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, que no contará con equipos mendocinos en los cruces ni con la participación de Andrés Gariano, luego de su mala actuación y de las amenazas dirigidas a Frank Kudelka.

Además, desde el ente rector del fútbol argentino dieron a conocer detalles sobre cómo se disputarán los partidos teniendo en cuenta que no pueden terminar en empate.

nicolas ramirez

La AFA explicó cómo se definen los partidos de Playoffs

La AFA decidió un cambio fundamental con respecto al Torneo Apertura ya que en esa oportunidad cuando un partido terminaba empatado se definía directamente desde los disparos desde el punto de penal y solo la final tenía tiempo extra; ahora la regla se vio modificada y todos los encuentros que finalicen en empate tendrán 30 minutos de tiempo adicional.

Así lo explicó la AFA: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15)".

Y aclaró que sucederá si continúa el empate: "Se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA". La serie contará de cinco penales y si la definición sigue empatada se realizará un tiro por equipo hasta que haya un equipo ganador.

Árbitro Andrés Gariano
Andrés Gariano no fue contemplado por la AFA.

Sin Andrés Gariano: los árbitros confirmados para dirigir los playoffs del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

Horario: 20.

Vélez (4A) – Argentinos (5B):

  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • Asistente 1: Diego Bonfá.
  • Asistente 2: Walter Ferreyra.
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi.
  • VAR: Fernando Espinoza.
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti.

Horario: 22.

Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades:

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Asistente 1: Sebastián Raineri.
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo.
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Gisela Trucco.

Domingo 23 de noviembre

Horario: 17.30.

Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A):

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Asistente 1: José Castelli.
  • Asistente 2: Agustín Méndez.
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.
  • VAR: Hernán Mastrángelo.
  • AVAR: Jorge Broggi.

Horario: 20.

Boca (1A) – Talleres (8B):

  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
  • Asistente 2: Adrián Delbarba.
  • Cuarto árbitro: Edgardo Zamora.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Javier Mihura.

Lunes 24 de noviembre

Horario: 17.

Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A):

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Asistente 1: Pablo González.
  • Asistente 2: Pablo Acevedo.
  • Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • AVAR: Ariel Suárez.

Horario: 19.15.

Racing (3A) – River (6B):

  • Árbitro: Facundo Tello.
  • Asistente 1: Gabriel Chade.
  • Asistente 2: Miguel Savorani.
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza.
  • VAR: Yamil Possi.
  • AVAR: Erik Grunmann.

Horario: 22.

Unión (2A) – Gimnasia (7B):

  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • Asistente 1: Juan Mamani.
  • Asistente 2: Iván Núñez.
  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.
  • VAR: Ariel Penel.
  • AVAR: Sebastián Habib.

Miércoles 26 de noviembre

Horario: 21.30.

Lanús (2B) – Tigre (7A):

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti.
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri.
  • Cuarto árbitro: Julián Beligoy.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • AVAR: Maximiliano Macheroni.

