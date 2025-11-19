Los cambios en el reglamento que la AFA decidió para los playoffs del Torneo Clausura

Además, desde el ente rector del fútbol argentino dieron a conocer detalles sobre cómo se disputarán los partidos teniendo en cuenta que no pueden terminar en empate.

nicolas ramirez

La AFA explicó cómo se definen los partidos de Playoffs

La AFA decidió un cambio fundamental con respecto al Torneo Apertura ya que en esa oportunidad cuando un partido terminaba empatado se definía directamente desde los disparos desde el punto de penal y solo la final tenía tiempo extra; ahora la regla se vio modificada y todos los encuentros que finalicen en empate tendrán 30 minutos de tiempo adicional.