Los cambios en el reglamento que la AFA decidió para los playoffs del Torneo Clausura

Además, desde el ente rector del fútbol argentino dieron a conocer detalles sobre cómo se disputarán los partidos teniendo en cuenta que no pueden terminar en empate.
La AFA explicó cómo se definen los partidos de Playoffs
La AFA decidió un cambio fundamental con respecto al Torneo Apertura ya que en esa oportunidad cuando un partido terminaba empatado se definía directamente desde los disparos desde el punto de penal y solo la final tenía tiempo extra; ahora la regla se vio modificada y todos los encuentros que finalicen en empate tendrán 30 minutos de tiempo adicional.
Así lo explicó la AFA: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15)".
Y aclaró que sucederá si continúa el empate: "Se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA". La serie contará de cinco penales y si la definición sigue empatada se realizará un tiro por equipo hasta que haya un equipo ganador.
Sin Andrés Gariano: los árbitros confirmados para dirigir los playoffs del Torneo Clausura
Sábado 22 de noviembre
Horario: 20.
Vélez (4A) – Argentinos (5B):
Árbitro: Andrés Merlos.
Asistente 1: Diego Bonfá.
Asistente 2: Walter Ferreyra.
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi.
VAR: Fernando Espinoza.
AVAR: Mauro Ramos Errasti.
Horario: 22.
Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades: