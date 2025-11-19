Su Majestad, el elegido: Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del tenis

Roger Federer es el elegido para ingresar al Salón Internacional de la Fama del tenis como homenaje a su trayectoria en el tenis. El 20 veces ganador de Grand Slams será distinguido en la categoría de jugador.
Roger Federer se impuso a Juan Martín Del Potro en la votación para ingresar al Salón de la Fama
Federer recibió la noticia por parte de sus ahora compañeros del Salón de la Fama. Tenistas de renombre y grandes inspiraciones en la carrera del suizo, como Stefan Edberg y Boris Becker, enviaron sus felicitaciones al dueño del mejor revés de la historia del tenis.
La carrera ejemplar de Roger Federer lo llevó a imponerse en la votación por sobre Juan Martín Del Potro y Svetlana Kuznetsova. Ganador de 20 Grand Slams (8 veces campeón en Wimbledon, es el más ganador en el césped de Londres-), coronado con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y con la de bronce en Beijing 2008, campeón de Copa Davis con Suiza y ganador de 28 Masters 1000, Roger Federer es el dueño de 103 títulos en su trayectoria y ostenta el récord de 237 semanas consecutivas en la cima del ranking mundial.
Amado por los fans de todo el mundo y creador de la Laver Cup para honrar a la leyenda australiana Rod Laver, Federer será parte de un selecto grupo en el que también ingresaron Gabriela Sabatini en 2006 y Guillermo Vilas en 1991.
La incorporación oficial de Roger Federer al Salón de la Fama del Tenis se efectuará con una ceremonia en Newport, Rhode Island, del 27 al 29 de agosto de 2026.