Su Majestad, el elegido: Roger Federer ingresará al Salón de la Fama del tenis

Federer recibió la noticia por parte de sus ahora compañeros del Salón de la Fama. Tenistas de renombre y grandes inspiraciones en la carrera del suizo, como Stefan Edberg y Boris Becker, enviaron sus felicitaciones al dueño del mejor revés de la historia del tenis.

federer reves Roger Federer dejó una imagen imborrable con su perfecto revés.

La carrera ejemplar de Roger Federer lo llevó a imponerse en la votación por sobre Juan Martín Del Potro y Svetlana Kuznetsova. Ganador de 20 Grand Slams (8 veces campeón en Wimbledon, es el más ganador en el césped de Londres-), coronado con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y con la de bronce en Beijing 2008, campeón de Copa Davis con Suiza y ganador de 28 Masters 1000, Roger Federer es el dueño de 103 títulos en su trayectoria y ostenta el récord de 237 semanas consecutivas en la cima del ranking mundial.