Con el descenso de Godoy Cruz consumado algunos de los jugadores buscan alternativas para continuar sus carreras deportivas mientras que otros tendrán reuniones con la dirigencia para arreglar su continuidad en la Primera Nacional. No se han dado a conocer qué nombres continuarán, como así tampoco cuáles se irán; pero el futuro de Santino Andino está muy lejos del Tomba.
Andino tuvo un buen año en lo personal dejando de lado la catástrofe que significó el descenso del Tomba. Es que no se puede dejar de lado que el jugador de 20 años logró posicionarse como titular del conjunto mendocino, jugó la Copa Sudamericana y fue convocado para disputar el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile donde era elegido por Diego Placente para ingresar desde el banco de suplentes.
Las impresiones que dejó en cada una de sus actuaciones fueron positivas al punto que se transformó en el jugador Tombino más desequilibrante del último tiempo y ahora está en carpeta de varios equipos que quieren contar con sus servicios.
Según Transfermarkt, sitio especialista en valoración de jugadores de fútbol, el precio de transferencia del mediocampista es de 5 millones de euros mientras que su contrato con el Bodeguero se vence en diciembre de 2027.
Santino Andino lejos de Godoy Cruz: entre Europa, Brasil y un grande del fútbol argentino
Tiempo atrás el Olympiacos le consultó a la dirigencia de Godoy Cruz si estaba dispuesta a vender al mendocino, pero se decidió que continuara en el Tomba para que luchara para mantener la permanencia. Ahora el equipo griego volverá a hacer intentos para sumarlos en su filas donde podría compartir plantel con otros jugadores argentinos: Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni.
Otro de los equipos que se suma a los interesados es el Atlético Mineiro, conjunto brasilero acostumbrado a disputar torneos internacionales y que jugará la final de la Copa Sudamericana contra Lanús. En este momento, teniendo en cuenta la tabla del Brasileirao, está clasificando al mencionado torneo y en caso de campeonar sacará el boleto a la Copa Libertadores.
Entre los equipos argentinos esRiver Plate quien estaría dispuesto a realizar una propuesta ya que sería inminente la salida de Facundo Colidio, delantero que dejó de ser titular indiscutido y que podría emigrar a Brasil, México o a la MLS.
El descenso de Godoy Cruz sería un aliciente fundamental que podría aprovechar Marcelo Gallardo para sumarlo al plantel y a Santino Andino le serviría para seguir recorriendo la Primera División y, más adelante, pegar el salto a un equipo grande de Europa teniendo en cuenta la vidriera que representa jugar para el Millonario.