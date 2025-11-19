Las impresiones que dejó en cada una de sus actuaciones fueron positivas al punto que se transformó en el jugador Tombino más desequilibrante del último tiempo y ahora está en carpeta de varios equipos que quieren contar con sus servicios.

Según Transfermarkt, sitio especialista en valoración de jugadores de fútbol, el precio de transferencia del mediocampista es de 5 millones de euros mientras que su contrato con el Bodeguero se vence en diciembre de 2027.

Santino-Andino.jpg Santino Andino con la casaca más linda de todas.

Santino Andino lejos de Godoy Cruz: entre Europa, Brasil y un grande del fútbol argentino

Tiempo atrás el Olympiacos le consultó a la dirigencia de Godoy Cruz si estaba dispuesta a vender al mendocino, pero se decidió que continuara en el Tomba para que luchara para mantener la permanencia. Ahora el equipo griego volverá a hacer intentos para sumarlos en su filas donde podría compartir plantel con otros jugadores argentinos: Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni.

Otro de los equipos que se suma a los interesados es el Atlético Mineiro, conjunto brasilero acostumbrado a disputar torneos internacionales y que jugará la final de la Copa Sudamericana contra Lanús. En este momento, teniendo en cuenta la tabla del Brasileirao, está clasificando al mencionado torneo y en caso de campeonar sacará el boleto a la Copa Libertadores.

Entre los equipos argentinos es River Plate quien estaría dispuesto a realizar una propuesta ya que sería inminente la salida de Facundo Colidio, delantero que dejó de ser titular indiscutido y que podría emigrar a Brasil, México o a la MLS.

El descenso de Godoy Cruz sería un aliciente fundamental que podría aprovechar Marcelo Gallardo para sumarlo al plantel y a Santino Andino le serviría para seguir recorriendo la Primera División y, más adelante, pegar el salto a un equipo grande de Europa teniendo en cuenta la vidriera que representa jugar para el Millonario.