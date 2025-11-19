Inicio Ovación Fútbol Deportivo Madryn
Qué dice el informe del árbitro tras el escandaloso final entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón

Deportivo Madryn y Deportivo Morón protagonizaron un escándalo en la semifinal de la Primera Nacional

Salió el informe de árbitro luego de la batalla campal al final del encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón. 
La semifinal de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón tuvo un repudiable final debido a la gresca que se armó entre jugadores de ambos plantes y la posterior intervención policial que terminó con gas pimienta en los ojos de algunos de los futbolistas del Gallito, como Julio Salvá, Ivo Constantino, Gastón González y Juan Manuel Cabrera.

Un partido ceñido por las polémicas en las decisiones arbitrales culminó con el peor escándalo. En el informe juez principal Pablo Echavarría se refleja apenas una fracción del fatídico episodio ocurrido en el estadio Abel Sastre el pasado domingo.

La gresca entre jugadores del Deportivo Madryn y Deportivo Morón se armó al final del encuentro en el Abel Sastre

El informe del árbitro que podría traer durísimas sanciones para Deportivo Morón luego de ser eliminado ante Deportivo Madryn

El documento labrado por Pablo Echavarría reza que, al finalizar el encuentro, se produjo un "tumulto entre varios jugadores" y que "el jugador N°17 del Club Deportivo Morón, Sr. Gastón González, intenta agredir al jugador N°2 de Deportivo Madryn Facundo Giacopuzzi". Allí, el árbitro describe que se produce una "gresca generalizada" en la que logra visibilizar que "el jugador N°11 del Club Deportivo Madryn, Sr. Germán Rivero, arroja un golpe de puño desde atrás a un rival" lo que produce que varios futbolistas del Gallito salgan a "perseguirlo arrojando vaarios golpes de puño".

Echavarría también consigna que Julio Salvá, arquero del Deportivo Morón, le "arroja un golpe de puño" al defensor de Deportivo Madryn, Diego Martínez. El informe además explica que "la violencia se intensificó cuando jugadores y cuerpo técnico de Morón se abalanzaron contra la policía, generando empujones, patadas e insultos, lo que provocó la represión con gas pimienta". Sin aclarar que la policía comenzó a maltratar a los futbolistas de Gallito que estaban en el campo de juego para separarlos de los del Aurinegro.

La policía arrojando gas pimienta a los jugadores de Deportivo Morón.

Párrafo aparte se le destina al ayudante de Walter Otta, Carlos Pereyra, a quien se lo describe como que "ingresó nuevamente al campo, agredió a jugadores rivales y lanzó insultos gravísimos contra la terna arbitral, siendo retirado por la fuerza pública".

Deportivo Morón tendrá que esperar grandes sanciones dado el informe de Echavarría. No así el Deportivo Madryn, rival en la final por el segundo ascenso ante Estudiantes de Río IV. El Aurinegro no tendrá mayores exaltaciones dado que casi no se menciona a sus protagonistas en la gresca salvo a Germán Rivero.

