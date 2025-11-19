Franco Mastantuono, íntimo: su admiración por Messi, lo sorprendente del Real Madrid, el presente de River y la comparación Lamine Yamal

La felicidad de Franco Mastantuono por haber portado la camiseta 10 de la Selección argentina y su admiración por Lionel Messi

En el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, Franco Mastantuono tuvo la posibilidad de ser el portador de una camiseta histórica. Ante la ausencia de Lionel Messi, y la baja de Thiago Almada por una molestia, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni decidió que el joven de 18 años fuera el portador del mítico dorsal N°10 en el encuentro ante Ecuador.

10 mastantuono Franco Mastantuono cuando usó la 10 de la Selección argentina en Eliminatorias ante Ecuador.

“Fue el momento más lindo que he vivido. Ojalá que más adelante se pueda dar de nuevo", acotó el mediocampista del Real Madrid sobre aquel significativo episodio de su corta carrera. En ese sentido, Mastantuono aprovechó para demostrar su devoción por el dueño de dicha camiseta, capitán hoy de la Selección argentina, Lionel Messi. "Para mí el mejor jugador del mundo es Messi y, hasta el día que se retire, lo va a ser. Me toca compartir (en la Selección argentina) y la verdad que es increíble, un jugador admirable que te deja con la boca abierta cada vez que agarra la pelota. Es muy sorprendente que a los jugadores, compañeros mismos, les siga sorprendiendo lo que hace. Estar con él es aprender todos los días y aprender algo de lo que haga. Agradezco por cómo siempre se manejó conmigo, me ayudó mucho. Ojalá que falte mucho para su retiro".

messi mastantuono 1 Mastantuono fan de Messi.

La salida de River y su cariño hacia el club

En otro pasaje de la entrevista, Franco Mastantuono se refirió a su llegada al Real Madrid y el cambio drástico a jugar en la elite del fútbol mundial. "Es un cambio grande, pero trato de disfrutar porque sé que la gente disfruta lo que hago, pero exige. Eso es porque estuve en River, y hoy estoy en el Real Madrid y la Selección argentina. Me gusta que sea así porque trato de vivirlo como muchos, con esa exigencia propia. Soy una persona muy autocrítica que siempre quiere mejorar y sé que esas críticas o esos halagos que llegan me van a ayudar para ser mejor y superarme".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ellarguero/status/1990915965362569298&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono se acuerda de la que fue su casa, @RiverPlate, en #ElLarguero



"Siempre se les echa de menos, es un club enorme y sé que voleverá a su nivel"



"No fue nada lindo el último Clásico, pero creo que River ya ha demostrado ser el más grande de América" pic.twitter.com/nlUCPleZW5 — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2025

En esa línea, el mediocampista no pudo evitar hablar del club del club de sus amores y sus sentimientos hacia él. "Siempre se extraña River", acotó y aludió al presente del Millonario: "Todavía queda un campeonato que River siempre tiene chances de ganar por lo que es club, la camiseta y los jugadores que tiene. Hoy no es el mejor momento, pero esta situación se va a revertir".

La comparación con Lamine Yamal

El argentino también fue consultado sobre las comparaciones que lo vinculan a él con la figura del F.C Barcelona, Lamine Yamal, por su cercanía en edad. Con mucha madurez, Mastantuono sentenció: "Hoy en día Lamine (Yamal) es mejor que yo. Está demostrando un nivel increíble, pero yo acabo de llegar al Madrid y aún estoy adaptándome".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ellarguero/status/1990918597535780983&partner=&hide_thread=false "Hoy en día LAMINE es mejor que yo" I Franco Mastantuono, en #ElLarguero



"Está demostrando un nivel increíble, pero yo ACABO de llegar al Madrid y aún estoy adaptándome"



"No me gustan las comparaciones, pero siempre es lindo tener rivales de esa altura" pic.twitter.com/3d7kuiUObD — El Larguero (@ellarguero) November 18, 2025

La lesión

Asimismo, Franco Mastantuono se refirió a la lesión que lo ha marginado de las canchas cuando estaba teniendo la oportundidad de ser titular en el Real Madrid. "Era un dolor que venía teniendo desde hace tiempo. Era un momento para frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%. Este club lo exige. Ya pronto estaré de vuelta jugando. Empezó en el segundo partido del Mundial de Clubes con River y me fue molestando cada vez más hasta tener que parar por el dolor". Sin embargo, el joven de 18 años confió en su pronto regreso y le agradeció a los hinchas del club merengue su cariño demostrado. "La gente es increíble. Sentí el cariño desde el primer día que estoy acá. Eso para el jugador es un plus. Yo también quiero ver mi mejor versión. Ahora después de esta recuperación va a empezar a subir mi nivel, voy a sentirme mejor y voy a tratar de darles todo a los hinchas"