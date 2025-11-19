Hay historias en Netflix que merecen ser vistas, sobre todo si el espectador es amante de las comedias románticas. En esta oportunidad, la plataforma acaba de estrenar la película El encanto del champán, una cita ineludible con el amor, ese que se encuentra en el lugar menos esperado.
Qué ver en Netflix: estrenó una película de comedia y romance que te hará reír mucho y enamorarte
Este relato encantador sigue a una ejecutiva que se le da la oportunidad de liderar una célebre empresa de champán y para la que tendrá que comenzar una negociación en Francia. En ese sitio, conoce a alguien de manera inesperada, que le cambiará su vida por completo.
Especial para comenzar la semana con una película inspiradora, El encanto del champán, una producción prometedora de este 2025 en Netflix y dirigida por Mark Steven Johnson, se estrenó el 19 de noviembre de 2025.
Netlfix: de qué trata la película El encanto del champán
El público quedará encantado con la historia de una ambiciosa ejecutiva estadounidense llamada Sydney Prince (Minka Kelly), quién viaja a París para negociar con una marca de champán antes de las fiestas de Navidad. El problema, o no, es que se termina enamorando perdidamente de Henri Cassell (Tom Wozniczka), heredero de ese burbujeante imperio francés.
Reparto de El encanto del champán, película de Netflix
- Minka Kelly (Sydney Price)
- Tom Wozniczka (Henri Cassell)
- Thibault de Montalembert (Hugo Cassell)
- Sean Amsing (Roberto Salazar)
- Frula Borg (Otto Moller)
- Astrid Whettnall (Brigitte Laurent)
- Xavier Samuel (Ryan Garner)
Tráiler de El encanto del champán, película de Netflix
Dónde ver la película El encanto del champán, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El encanto del champán se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Champagne problems se puede ver en Netflix.
- España: la película El encanto del champán se puede ver en Netflix.