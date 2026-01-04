El catálogo de series y películas de Netflix suma un drama romántico que promete emocionar a los suscriptores. Yo antes de ti acaba de llegar a la plataforma y vuelve a demostrar por qué se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de los últimos años. Estrenada originalmente en 2016 y dirigida por Thea Sharrock, combina romance, drama y dilemas profundos sobre la vida, el amor y las decisiones personales.
Netflix: el inolvidable romance de 2 horas que acaba de estrenar y emociona al universo entero
Un drama romántico emotivo desembarca en Netflix y se suma al catálogo de series y películas con una historia ideal para emocionarse y llorar sin culpa
La trama de la película sigue el vínculo inesperado entre dos personas de mundos opuestos, con una narración sensible que alterna momentos de ternura, humor y lágrimas. Según la crítica, gran parte de su impacto emocional se apoya en la química de sus protagonistas y, especialmente, en la actuación de Emilia Clarke, quien ofrece un personaje carismático, luminoso y conmovedor, capaz de conectar de inmediato con el público.
Con casi dos horas de duración, esta producción estadounidense se posiciona como una opción ideal dentro de las series y películas románticas de Netflix, perfecta para quienes buscan una historia intensa que deje huella.
Netflix: de qué trata la película Yo antes de ti
La sinopsis oficial de la película Yo antes de ti versa: “Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón”.
Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes.
Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.
Netflix: tráiler de la película Yo antes de ti
Reparto de Yo antes de ti, película de Netflix
- Emilia Clarke (Louisa 'Lou' Clark)
- Sam Claflin (William 'Will' Traynor)
- Janet McTeer (Camilla Traynor)
- Charles Dance (Stephen Traynor)
- Brendan Coyle (Bernard Clark)
- Stephen Peacocke (Nathan)
- Matthew Lewis (Patrick)
- Jenna Coleman (Katrina 'Treena' Clark)
- Samantha Spiro (Josie Clark)
- Vanessa Kirby (Alicia Dawares)
Dónde se puede ver la película Yo antes de ti, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Yo antes de ti se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Yo antes de ti se puede ver en Prime Video.
- España: la película Yo antes de ti se puede ver en Prime Video.