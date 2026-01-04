Netflix: el inolvidable romance de 2 horas que acaba de estrenar y emociona al universo entero

Netflix: de qué trata la película Yo antes de ti

La sinopsis oficial de la película Yo antes de ti versa: “Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón”.

yo antes de ti- película (1)

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes.

Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

Netflix: tráiler de la película Yo antes de ti

Embed - Antes de ti - Tráiler Oficial en Español HD

Reparto de Yo antes de ti, película de Netflix

Emilia Clarke (Louisa 'Lou' Clark)

Sam Claflin (William 'Will' Traynor)

Janet McTeer (Camilla Traynor)

Charles Dance (Stephen Traynor)

Brendan Coyle (Bernard Clark)

Stephen Peacocke (Nathan)

Matthew Lewis (Patrick)

Jenna Coleman (Katrina 'Treena' Clark)

Samantha Spiro (Josie Clark)

Vanessa Kirby (Alicia Dawares)

Dónde se puede ver la película Yo antes de ti, según la zona geográfica