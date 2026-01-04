El catálogo de series y películas de Netflix dispone de opciones para todos los gustos. El género de suspenso y policial suele ser de los más consumidos en la plataforma, y esta serie lleva más de 5 años siendo de las propuestas más aclamadas y vistas, con un relato que apenas se compone de 16 capítulos: El Pantano.
Netflix y la serie polaca que todo el mundo quiere ver
La serie lleva tiempo en el catálogo de Netflix pero su historia se vuelve la más elegida del género todos los años
Cuando hablamos de producciones expertas en lo que son relatos sombríos, policiales y repletos de misterio en el catálogo de Netflix, nos referimos a series y películas que llegan desde el norte europeo. La serie logra sumergir a los suscriptores a una historia ocurrida en Polonia, de una forma tan única, que es de las mejores valoradas del género.
Estamos frente a una serie que se compone de un total de 16 capítulos, y que en cada uno de ellos, el ambiente tan vívido de Polonia, te hace parte de esta historia. Si bien la oferta de Netflix está catalogada como una opción de suspenso, la joya no se limita exclusivamente a eso, ya que también hay mucho de crimen y drama.
Poco ha importado que se trate de una serie que llegó al catálogo de series y películas de Netflix hace más de 5 años, y es que los suscriptores la siguen llevando a ser una de las más vistas del género, a pesar de las constantes renovaciones. La crítica especializada la considera como una historia de culto dentro de la plataforma.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2020, para ser desde entonces una de las ofertas de suspenso del momento en la plataforma de streaming.
Netflix: qué pasa en la serie El pantano
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de suspenso con solo 16 capítulos, El pantano centra su historia en: "La inundación del siglo desentierra otro cuerpo en el bosque de Gronty, lo que, a su vez, destapa corrupción, estafas de los noventa y secretos de la Segunda Guerra Mundial".
A pesar de no ser la serie más corta dentro del género, si se convirtió en una de las más resonantes de Netflix en los últimos años.
Reparto de El pantano, serie de Netflix
- Andrzej Seweryn
- Dawid Ogrodnik
- Zofia Wichlacz
- Magdalena Walach
- Piotr Fronczewski
- Agnieszka Zulewska
- Ireneusz Czop
- Zbigniew Walerys
- Jacek Beler
Dónde ver la serie El Pantano, según la zona geográfica
- Latinoamérica: El Pantano se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Mire se puede ver en Netflix.
- España: En la Ciénaga se puede ver en Netflix.