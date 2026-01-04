Netflix y la serie polaca que todo el mundo quiere ver

Poco ha importado que se trate de una serie que llegó al catálogo de series y películas de Netflix hace más de 5 años, y es que los suscriptores la siguen llevando a ser una de las más vistas del género, a pesar de las constantes renovaciones. La crítica especializada la considera como una historia de culto dentro de la plataforma.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2020, para ser desde entonces una de las ofertas de suspenso del momento en la plataforma de streaming.

Embed - El Pantano Netflix Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: qué pasa en la serie El pantano

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de suspenso con solo 16 capítulos, El pantano centra su historia en: "La inundación del siglo desentierra otro cuerpo en el bosque de Gronty, lo que, a su vez, destapa corrupción, estafas de los noventa y secretos de la Segunda Guerra Mundial".

A pesar de no ser la serie más corta dentro del género, si se convirtió en una de las más resonantes de Netflix en los últimos años.

el pantano 2.jpg

Reparto de El pantano, serie de Netflix

Andrzej Seweryn

Dawid Ogrodnik

Zofia Wichlacz

Magdalena Walach

Piotr Fronczewski

Agnieszka Zulewska

Ireneusz Czop

Zbigniew Walerys

Jacek Beler

Dónde ver la serie El Pantano, según la zona geográfica