Con un gol de chilena y otro de media cancha, Escocia clasificó al Mundial 2026

En un partidazo jugado este martes en el Hampden Park de Glasgow, el seleccionado de Escocia le ganó 4 a 2 a su par de Dinamarca, quedó primero en el Grupo C y clasificó al Mundial 2026, luego de faltar a seis citas ecuménicas.

Con los goles de Scott McTominay, a los 3 minutos; y de los ingresados Lawrence Shankland (78'), Kieran Tierney (90+3') y Kenny McLean (90+8'), los escoceses jugarán su novena Copa Mundial de Fútbol en la cita de México, Canadá y Estados Unidos el año próximo. Para Dinamarca habían igualado parcialmente Höjlund (57´) y Dorgu (81').