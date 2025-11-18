Con un gol de chilena y otro de media cancha, Escocia clasificó al Mundial 2026

En un partidazo jugado este martes en el Hampden Park de Glasgow, el seleccionado de Escocia le ganó 4 a 2 a su par de Dinamarca, quedó primero en el Grupo C y clasificó al Mundial 2026, luego de faltar a seis citas ecuménicas.
Con los goles de Scott McTominay, a los 3 minutos; y de los ingresados Lawrence Shankland (78'), Kieran Tierney (90+3') y Kenny McLean (90+8'), los escoceses jugarán su novena Copa Mundial de Fútbol en la cita de México, Canadá y Estados Unidos el año próximo. Para Dinamarca habían igualado parcialmente Höjlund (57´) y Dorgu (81').
Más allá del resultado, lo destacado de la jornada de Eliminatorias de UEFA fue la factura del primero y cuarto tanto de los dirigidos por Steve Clarke. McTominay abrió la cuenta con una espectacular chilena dentro del área, tras un centro desde la derecha; y McLean, que aprovechó una contra en tiempo de descuento para picar la pelota desde más de 50 metros y asegurar el cambiante partido y sellar la clasificación, sumando 13 unidades y mandando al repechaje a Dinamarca, segundo con 11 unidades.
