El explosivo informe de Andrés Gariano sobre su cruce con Kudelka tras el escandaloso Barracas Central-Huracán

Carolina Quiroga
El cruce de Frank Darío Kudelka y Andrés Gariano. 

El empate entre Barracas Central y Huracán dejó un sinfín de consecuencias no solo en lo futbolístico (el Globo no clasificó a playoffs del Clausura, tampoco a la Sudamericana, y además se quedó sin entrenador) sino también por el escándalo que protagonizó el el árbitro principal del encuentro, Andrés Gariano, junto a Frank Darío Kudelka luego de que éset le reclamara el paupérrimo desempeño en el transcurso del tiempo regular.

Al término del cotejo en el estadio Claudio Tapia, los futbolistas de Huracán fueron a reclamarle a Gariano los dos penales sancionados en favor de Barracas además de otras decisiones de juego que tomó el juez con alto grado de polémica (no expulsó al Perrito Barrios cuando golpeó con su mano en la cabeza a Ramírez cuando el jugador del Globo estaba tirado en el piso).

El cruce entre Kudelka y Gariano post Barracas Central-Hurac&aacute;n.&nbsp;

En el tumulto se escucharon algunas de las acusaciones de los jugadores de Huracán contra Gariano. "Andrés, cómo hacés para dormir tranquilo" , "te metiste con la comida de mi familia" fueron parte de las frases que se esbozaron en medio del campo de juego. Pero la peor parte fue la que se dio entre el árbitro principal y Frank Darío Kudelka, en el que Gariano afirmó delante de todos: "Vamos a hablar y te voy a romper todo", luego de que se le acercara el ahora ex DT del elenco de Parque Patricios para también reclamarle algunas decisiones del partido.

Qué dice el informe de Andrés Gariano sobre el cruce con Frank Darío Kudelka

Con cierto ímpetu y tono de fastidio, Kudelka se le acercó a Andrés Gariano post partido para esbozarle: "Hoy te metiste con mi familia, ¡querés que hablemos después!". Según el informe del árbitro, al que pudieron acceder medios colegas, el detalle de lo que sucedió post partido fue el siguiente: Frank Kudelka (DT de Huracán) esbozó al término del encuentro "lo que hicieron ustedes hoy no tienen vergüenza, es un desastre". Luego, Gariano dice que Kudelka se retrasa unos metros para volver a la carga con más acusaciones: "ahora te voy a ir a buscar al vestuario yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres, y te digo una sola cosa mas tu familia y tu hijo se merecen que le pase una desgracia, ya lo vas a ver". Ante eso, según el juez, él mismo responde "Sí, vamos a hablar y te voy a romper todo".

También Gariano le destina un apartado al preparador físico de Huracán, Mariano Lisanti, quien fue expulsado después del partido por "agresión al árbitro". En esa agresión, el árbitro detalla que Lisanti expresa: "todo el partido nos bombeaste ladrón de mierda" y que, además, "al acercarse hacia mi persona se me pone de frente y me golpea con su pecho en mi pecho, el cual es retirado por colaboradores y jugadores de su mismo plantel".

Sobre Sebastián Perazzo (Oficial de Seguridad de Huracán), Andrés Gariano detalla las palabras por las que terminó expulsándolo: "mala leche, nos robaste todo el partido vos y los del var, son unos sinvergüenzas.. ladrones".

Con el informe, se emitirán las sanciones correspondientes y se tomarán decisiones desde el Tribunal de AFA respecto del fatídico episodio entre Barracas Central y Huracán con el que terminó la fase regular del Torneo Clausura.

