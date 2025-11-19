Con un poco de arcilla, aprende a crear un hermoso difusor para perfumar tus ambientes

Arcilla

Hilo o cinta

Aceite esencial del aroma que más te guste

Lapicera sin tinta o un palillo

Pintura acrílica

Barniz

Pinceles

El primer paso es elegir qué forma le daremos a nuestro difusor o aromatizador. Puede ser rectangular, circular o incluso podemos dejar volar nuestra imaginación y crear alguna forma especial.

Una vez que hayas elegido su forma, toma un palillo o una lapicera sin tinta (también puedes usar la punta de un pincel muy finito) y comienza a trazar sobre el mismo surcos. La finalidad de estos surcos es que por allí apliquemos luego el aceite esencial. Recuerda también hacer un pequeño orificio en una de las puntas del difusor, ya que de esta manera podrás colgarlo.

Espera a que la figura de arcilla esté seca y luego podrás dejarla con su color natural o darle una mano de pintura. El siguiente paso será agregar un cordón o cinta por el agujero realizado previamente. Si lo deseas, puedes agregar en ese cordón una mostacilla o cualquier otro detalle.

Difusor arcilla Difusores caseros hechos con arcilla.

El último paso será agregar una gotas de aceite esencial en los surcos realizados en el difusor o ambientador y listo, ya podrás colgarlo del auto, de una puerta, en un placard o donde quieras perfumar tus ambientes. Recuerda que deberás agregar al menos una vez a la semana un par de gotitas de aceite para renovar su aroma.