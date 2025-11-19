El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con opciones pensadas para todos los gustos. Una serie viene robándose todas las miradas de los suscriptores hace ya bastante tiempo, y es que con la renovación de una segunda temporada, logró ser de las más vistas del último año, con enormes críticas y con tan solo 12 capítulos en total: Maternidad activada.
La serie danesa de Netflix que conquista al mundo con 12 capítulos
Esta oferta de Netflix es una de las grandes sorpresas del último año en el catálogo, con una historia que te mantendrá pegado a la pantalla
Netflix no se destaca por contar con un catálogo holgado de series y películas de producción danesa, pero las pocas ofertas presentes, son ofertas que han sabido destacarse dentro de distintos géneros. Esta serie se ha convertido en una historia que es un mix de drama y humor, atrapante e intenso, que ha pasado a ser uno de los relatos europeos con mejores críticas y más reproducciones.
Josephine Park, multipremiada actriz danesa, es la gran protagonista de esta serie que cuenta con dos temporadas, con un total de 12 capítulos que no llegan a durar más de media hora cada uno. El éxito de este relato dentro del catálogo de series y películas de Netflix fue tan grande, que tras la primera temporada, la plataforma no dudó ni un segundo en darle a los suscriptores lo que tanto pedían.
La crítica especializada y los suscriptores dejaron excelentes valoraciones de esta serie, destacada por ser fresca, innovadora y muy "incorrecta", logrando que sea una de las principales recomendaciones del género en Netflix. La cantidad de reproducciones, la llevaron a ser parte del Top 10 de ofertas con más vistas en muchos países del mundo, consiguiéndolo especialmente con la segunda temporada.
Esta serie, que es apta para mayores de edad, se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022 y fue renovada en el 2024. Desde entonces es una de las historias más reproducidas del género en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Maternidad activada
De acuerdo a lo que señala Netflix en la sinopsis oficial de esta serie danesa con 12 capítulos en total, Maternidad activada centra su historia en: “Tras inseminarse con el esperma de su exnovio mientras estaba ebria, una especialista en fertilidad busca cómo explicar su embarazo... y recuperar a su amor perdido".
La crítica a esta serie fue tan buena que Netflix no dudó en producir una segunda temporada.
Reparto de Maternidad activada, serie de Netflix
- Josephine Park como Nana
- Olivia Joof Lewerissa como Simone
- Simon Sears como Mathias
- Charlotte Munck como Helle
- Mikael Birkkjær como Niels-Anders
- Emil Prenter como Søren o Flot Fys
- Tammi Øst como Lise Lacour
Dónde ver la serie Maternidad activada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Maternidad activada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Maternidad activada o en inglés "Baby fever" se puede ver en Netflix.
- España: la serie Maternidad activada o "Un hijo tuyo" se puede ver en Netflix.