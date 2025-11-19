La serie danesa de Netflix que conquista al mundo con 12 capítulos

La crítica especializada y los suscriptores dejaron excelentes valoraciones de esta serie, destacada por ser fresca, innovadora y muy "incorrecta", logrando que sea una de las principales recomendaciones del género en Netflix. La cantidad de reproducciones, la llevaron a ser parte del Top 10 de ofertas con más vistas en muchos países del mundo, consiguiéndolo especialmente con la segunda temporada.

Esta serie, que es apta para mayores de edad, se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022 y fue renovada en el 2024. Desde entonces es una de las historias más reproducidas del género en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Maternidad activada

De acuerdo a lo que señala Netflix en la sinopsis oficial de esta serie danesa con 12 capítulos en total, Maternidad activada centra su historia en: “Tras inseminarse con el esperma de su exnovio mientras estaba ebria, una especialista en fertilidad busca cómo explicar su embarazo... y recuperar a su amor perdido".

La crítica a esta serie fue tan buena que Netflix no dudó en producir una segunda temporada.

Reparto de Maternidad activada, serie de Netflix

Josephine Park como Nana

Olivia Joof Lewerissa como Simone

Simon Sears como Mathias

Charlotte Munck como Helle

Mikael Birkkjær como Niels-Anders

Emil Prenter como Søren o Flot Fys

Tammi Øst como Lise Lacour

Dónde ver la serie Maternidad activada, según la zona geográfica