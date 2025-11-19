Netflix estrenó una película con Russell Crowe que está endemoniada y es impactante

El exorcista del Papa es una de esas películas dramáticas de Netflix, con una alta cuota de tensión y terror. Además, su trama religiosa hace hincapié en temas como las posesiones y exorcismos.

De esta manera, la reciente llegada al catálogo de esta película, es una excelente noticia para los amantes del cine de terror.

En esta oportunidad, la entrega de 1 hora y 43 minutos de Netflix es perfecta para romper el aburrimiento de las noches entre semana.

netflix-el-exorcista-del-papa-pelicula La película de Netflix llegó hace poco a la plataforma y es furor mundial.

Netflix: de qué trata la película El exorcista del papa

La película de Netflix transcurre a finales de la década de los 80 y tiene en el centro de la escena a Gabriele (Russell Crowe), principal exorcista del Vaticano. El jefe de la diócesis de Roma, por encargo del Papa, es enviado a la abadía española de San Sebastián, donde investiga a un niño poseído y conoce el mal oscuro como nunca, de la peor manera.

netflix-pelicula-el-exorcista-del-papa Los amantes del género terror está más que felices con la llegada de esta película de Netflix.

Reparto de El exorcista del papa, película de Netflix

Padre Gabriele Amorth (Russell Crowe)

Daniel Zovatto (padre Esquibel)

Alex Essoe (Julia)

Franco Nero (Papa)

Laurel Marsden (Amy)

Peter DeSouza-Feighoney (Henry)

Cornell S. John (Lumumba)

Tráiler de El exorcista del papa, película de Netflix

Dónde ver la película El exorcista del papa, según la zona geográfica