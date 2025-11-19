Muy cerca de finalizar el 2025, Netflix busca llevarle al público series y películas de alta calidad. Es por eso que acaba de estrenar en su plataforma la película El exorcista del Papa, una cita imperdible con el drama y terror.
Netflix estrenó una película con Russell Crowe que está endemoniada y es impactante
Se acaba de estrenar esta película estadounidense en Netflix, que logró eclipsar a todas las series y películas
Esta película estadounidense de 2023 está protagonizada por el incomparable actor Russell Crowe, quien alucina con su interpretación en esta historia basada en hechos reales.
El film de Julius Avery está basada en las memorias del padre Gabriele Amorth An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories.
El exorcista del Papa es una de esas películas dramáticas de Netflix, con una alta cuota de tensión y terror. Además, su trama religiosa hace hincapié en temas como las posesiones y exorcismos.
De esta manera, la reciente llegada al catálogo de esta película, es una excelente noticia para los amantes del cine de terror.
En esta oportunidad, la entrega de 1 hora y 43 minutos de Netflix es perfecta para romper el aburrimiento de las noches entre semana.
Netflix: de qué trata la película El exorcista del papa
La película de Netflix transcurre a finales de la década de los 80 y tiene en el centro de la escena a Gabriele (Russell Crowe), principal exorcista del Vaticano. El jefe de la diócesis de Roma, por encargo del Papa, es enviado a la abadía española de San Sebastián, donde investiga a un niño poseído y conoce el mal oscuro como nunca, de la peor manera.
Reparto de El exorcista del papa, película de Netflix
- Padre Gabriele Amorth (Russell Crowe)
- Daniel Zovatto (padre Esquibel)
- Alex Essoe (Julia)
- Franco Nero (Papa)
- Laurel Marsden (Amy)
- Peter DeSouza-Feighoney (Henry)
- Cornell S. John (Lumumba)
Tráiler de El exorcista del papa, película de Netflix
Dónde ver la película El exorcista del papa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El exorcista del papa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The pope’s exorcist se puede ver en YouTube TV.
- España: la película El exorcista del papa se puede ver en HBO Max