Bombazo en Godoy Cruz: tras el descenso, Pol Fernández rescindió su contrato y analiza el retiro

Era uno de los jugadores mimados por Juan Román Riquelme quien definió a Pol Fernández como "una estrella" y agregó que se trataba del "jugador más inteligente del fútbol argentino"; pero las críticas continuaron y poco a poco se fue abriendo la puerta para que saliera del Xeneize.

Fue así que recayó en el Fortaleza, un equipo de menor categoría que actualmente está peleando por no descender. Lejos, nuevamente, de su mejor nivel decidió rescindir su contrato con el equipo brasileño y volvió a Mendoza en un club que en tiempos de antaño lo vio brillar.

Bombazo en Godoy Cruz: tras el descenso, Pol Fernández rescindió su contrato

Luego de consumarse el descenso de Godoy Cruz son muchos los jugadores que buscan una salida. Es así que Vélez decidió repescar a Maxi Porcel (estaba a préstamo), Agustín Auzmendi suena muy fuerte en un importante equipo de México y Santino Andino tiene su futuro muy lejos del Tomba.

En la danza de nombres surgió la duda sobre qué decisión tomaría Pol Fernández teniendo en cuenta su rol dentro del plantel y que hasta fue capitán del conjunto Tombino. Pero la peor noticia llegó: el mediocampista de 34 años decidió rescindir su contrato con el club y ahora solo resta que sea él mismo quien confirme si se retirará del fútbol profesional o si buscará suerte en otro equipo.

Los títulos de Pol Fernández

En Boca Juniors:

Copa Argentina 2011/12.

Primera División 2019/20.

Copa de la Liga Profesional 2020.

Copa de la Liga Profesional 2022.

Primera División 2022.

Supercopa Argentina 2022.

En Racing:

Primera División 2018/19.

En Cruz Azul: