Bombazo en Godoy Cruz: tras el descenso, Pol Fernández rescindió su contrato y analiza el retiro
Pol Fernández dejaría la actividad profesional luego de su paso por Godoy Cruz donde no logró liderar al equipo para escapar de la B
Por UNO
Godoy Cruz Antonio Tomba jugará la temporada 2026 en la Primera Nacional y son varios los nombres que comenzaron a bajarse del Expreso para continuar sus carreras deportivas en otros clubes. Por su lado, Pol Fernández tomaría una medida más drástica: dejaría el fútbol profesional.
El mediocampista de 34 años venía de jugar en el Fortaleza de Brasil (equipo que está seriamente comprometido con el descenso) y llegó a Mendoza para disputar la Copa Sudamericana y con el objetivo de colaborar para que el Tomba se alejara de los puestos de descenso; sin embargo, en el certamen internacional cayó en octavos de final mientras que por tabla anual el equipo mendocino perdió la categoría.
Pol Fernández lejos de su mejor nivel
Los últimos años de Pol Fernández no fueron los ideales, al menos en materia deportiva. Es que el mediocampista venía de ser fundamental en el Boca que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 donde convirtió el penal decisivo en semifinales contra Palmeiras; no obstante, luego fue duramente criticado por su bajo nivel en el partido contra Fluminense.
Era uno de los jugadores mimados por Juan Román Riquelme quien definió a Pol Fernández como "una estrella" y agregó que se trataba del "jugador más inteligente del fútbol argentino"; pero las críticas continuaron y poco a poco se fue abriendo la puerta para que saliera del Xeneize.
Fue así que recayó en el Fortaleza, un equipo de menor categoría que actualmente está peleando por no descender. Lejos, nuevamente, de su mejor nivel decidió rescindir su contrato con el equipo brasileño y volvió a Mendoza en un club que en tiempos de antaño lo vio brillar.
Luego de consumarse el descenso de Godoy Cruz son muchos los jugadores que buscan una salida. Es así que Vélez decidió repescar a Maxi Porcel (estaba a préstamo), Agustín Auzmendi suena muy fuerte en un importante equipo de México y Santino Andino tiene su futuro muy lejos del Tomba.
En la danza de nombres surgió la duda sobre qué decisión tomaría Pol Fernández teniendo en cuenta su rol dentro del plantel y que hasta fue capitán del conjunto Tombino. Pero la peor noticia llegó: el mediocampista de 34 años decidió rescindir su contrato con el club y ahora solo resta que sea él mismo quien confirme si se retirará del fútbol profesional o si buscará suerte en otro equipo.