Cómo hacer un colador casero para que los restos de comida no caigan al desagüe del lavaplatos

La técnica consiste en reutilizar una botella de gaseosa o agua vacía, convirtiéndola en un filtro que retiene restos sólidos antes de que lleguen a las cañerías. Es una alternativa perfecta para quienes buscan soluciones prácticas, rápidas y quieren prolongar la vida útil del sistema de desagüe sin gastar de más.

Lo que vas a necesitar para este truco casero es:

1 botella de plástico (ideal de 500 ml o 1 litro)

de plástico (ideal de 500 ml o 1 litro) Tijera o cutter

Encendedor

Clavo

Gancho

El paso a paso para fabricar el colador es relativamente sencillo. Primero busca la botella adecuada, cuanto más rígido sea el plástico, mejor actuará como barrera para restos de comida.

colador de restos de comida con una botella Cada vez que estés por lavar los platos, tira los restos de comida allí y en el colador quedarán los restos que luego puedes tirar directamente a la basura.

Después corta la base con un cutter o tijera y retira la parte inferior de la botella. Esta será la parte superior del colador. Calienta la punta de un clavo con el encendedor y hace pequeñas perforaciones. Deben ser lo suficientemente pequeños como para dejar pasar el agua, pero no residuos grandes.

Ahora pone algún gancho que tengas en casa y ponlo en el desagüe: la pieza debe encajar en la boca del lavaplatos. Puedes hacerle un agujero a la botella para que encastre a medida con el gancho o directamente ponerle una tira que lo sostenga y ¡listo para usar!

Beneficios de este truco casero

Es económico y reciclado: aprovecha un residuo diario como las botellas.

Evita obstrucciones: los restos sólidos no llegan a las cañerías, reduciendo atascos.

Reduce malos olores: al no acumularse comida en el desagüe , la higiene mejora de inmediato.

, la higiene mejora de inmediato. Es fácil de reemplazar: si se deteriora, puede hacerse uno nuevo en pocos minutos.

Además, si lo que buscas es mantener el desagüe limpio, trata de vaciar el colador después de cada lavado y mantén una rutina de limpieza que lo acompañe.