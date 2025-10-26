Un truco casero muy necesario: cómo eliminar el olor a podrido del desagüe de la cocina

limpiar pileta de platos Un desagüe de cocina tapado puede ser un gran problema si no se resuelve a tiempo.

¿Qué pasa si no busco un truco casero para combatir el olor a podrido? Lo más probable es que se llene toda la cocina de una fragancia desagradable, aunque este es el menor de los problemas. Si dejamos que se acumule la suciedad, las tuberías se pueden obstruir, el agua no drena bien y las plagas comienzan a llegar atraídas por el olor.

Con un truco casero: cómo eliminar el olor a podrido del desagüe de la cocina

Para realizar este truco casero vas a necesitar unos cuantos ingredientes y un poco de tiempo. Normalmente, el olor a podrido del desagüe es mucho más profundo y complejo. Este tipo de olores provienen del interior de la tubería y no meramente del desagüe superficial de la pileta de platos.

vinagre Utiliza vinagre blanco de limpieza o vinagre de vino blanco para realizar este truco casero.

Para comenzar con este truco casero vas a necesitar un poco de bicarbonato de sodio y vinagre blanco de limpieza. Primero retira la boca del desagüe y lávala con agua y detergente de platos. Coloca bicarbonato de sodio en la tubería. Luego añade vinagre blanco y deja actuar por unos 30 minutos. Vierte agua hirviendo para enjuagar y remover los restos de bicarbonato del desagüe de la cocina. Puedes realizar este truco casero una vez por semana o para 15 días para evitar que se acumule mugre en las tuberías y genere mal olor.

Un truco casero y algo más: cómo evitar el mal olor en el desagüe

cañería tapada Revisa y limpia la tubería de la cocina con frecuencia para evitar daños permanentes.

Mejor prevenir que curar. Antes de recurrir al truco casero con vinagre y bicarbonato, puedes evitar el mal olor en el desagüe de la cocina, manteniendo una correcta limpieza.

No tires comida por el desagüe, sobre todo alimentos con mucha grasa o aceite. El aceite se acumula en las tuberías y puede generar un daño importante.

Retira las sobras de comida de los platos antes de lavarlos. Puedes usar un recipiente de desechos orgánicos o un colador para evitar que la comida ingrese por la tubería de la cocina y se estanque.