Un truco de grandes beneficios

Para qué sirve colocarse rodajas de pepinos en los ojos y por qué todos lo hacen

Este antiguo y popular truco casero puede darte impensados beneficios. ¿Para qué sirve el pepino en los ojos?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este es un truco antiguo, que ha ido pasando de generación en generación. 

En las estéticas, e incluso también en las películas, una imagen que se ve mucho es la de una persona descansando con rodajas de pepinos en sus ojos, lo que ha llevado al no entendimiento y a la pregunta de más de un curioso. ¿Para qué sirve realizar esto?

Lo cierto es que, colocando las rodajas de pepino en tus ojos, puedes aliviar la hinchazón, reducir las ojeras y aliviar la mirada, en una solución con grandes propiedades naturales.

Con un par de rodajas de pepino, puedes obtener grandes beneficios.

Para qué sirve el pepino en los ojos

El pepino contiene flavonoides y antioxidantes con propiedades antiinflamatorias. Al aplicar las rodajas frías, los vasos sanguíneos se contraen (vasoconstricción), lo que ayuda a reducir la hinchazón y las bolsas debajo de los ojos.

Si tienes ojeras, este es un truco casero más que efectivo. La vitamina K en los pepinos mejora la circulación sanguínea, lo que puede ayudar a aclarar el área debajo de los ojos.

Con un 95% de agua, el pepino es muy hidratante. Su efecto refrescante es ideal para calmar la piel cansada o irritada, proporcionando una sensación de alivio y frescura.

Ya lo sabes, si quieres obtener todos estos beneficios, deberás recurrir a una de las técnicas de belleza más antiguas de todas, que es la de colocar pepino en tus ojos.

Con este truco casero puedes, por ejemplo, eliminar las ojeras de tu rostro.

Aunque son temporales, los beneficios de frescura y desinflamación son casi inmediatos, lo que proporciona una sensación de bienestar y relajación.

Recomendaciones a la hora de realizar este truco casero

  • No presiones: simplemente apoya las rodajas sobre los ojos. La gravedad y el peso del pepino harán el resto.
  • Uso regular para ojeras: si buscas un efecto más duradero en las ojeras, la constancia es clave. Se recomienda su aplicación diaria durante al menos dos o tres semanas.
  • Retira y enjuaga: al terminar, retira el pepino y lava la zona con agua fría para eliminar cualquier residuo. Luego puedes aplicar tu crema de contorno de ojos habitual.
  • Haz una prueba de parche: aunque es poco probable, algunas personas pueden ser sensibles al pepino. Aplica una rodaja en una zona pequeña de la piel (como la muñeca) durante unos minutos para descartar cualquier reacción alérgica.
  • Atención a las irritaciones: si sientes alguna irritación, picazón o ardor en los ojos, retira el pepino inmediatamente y enjuaga con agua fresca.

