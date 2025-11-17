Basta de ponerlos en remojo: el eficaz truco casero para ablandar los garbanzos

legumbres-truco-casero-bicarbonato-de-sodio

El truco casero para ablandar los garbanzos en 15 minutos

Si el objetivo es ablandar los garbanzos, toda persona debería saber que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que ayuda a suavizar la piel dura de las legumbres durante la cocción. Al aumentar el pH del agua, el bicarbonato de sodio rompe las pectinas y fibras que mantienen rígida la cáscara de las legumbres, lo que facilita que el agua penetre y las ablande más rápido.

Usando este truco casero con bicarbonato de sodio, no solo se ahorra tiempo, sino que también se logra una textura más tierna sin sacrificar los nutrientes.

Truco casero para ablandar los garbanzos, paso a paso

Hay que seguir estos pasos para ejecutar este eficaz truco casero:

Poner los garbanzos en una olla con agua fría, la suficiente para cubrirlos en su totalidad

Añadir media cucharadita de bicarbonato de sodio por cada litro de agua

por cada litro de agua Calentar el agua hasta que hierva y dejar cocinar por 10 a 15 minutos

Apagar el fuego y dejar reposar los garbanzos tapados durante 1 hora

Escurrir y enjuagar con abundante agua antes de cocinarlos normalmente

Toda persona que incluya garbanzos en la dieta, no solo gozará con su rico sabor, sino que también recibirá múltiples beneficios: