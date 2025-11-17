Es muy común que cuando uno va a preparar una receta con alguna legumbre, más allá de su delicioso sabor y los múltiples beneficios que aporta, tenga que lidiar con la dureza de las mismas. Sucede muchas veces uno se olvida de hidratarlas y son como una piedra. Por suerte, hay un truco casero que las deja a punto en solo minutos.
Basta de ponerlos en remojo: el eficaz truco casero para ablandar los garbanzos
Este truco casero se hace en solo 15 minutos y ayuda a ablandar las legumbres más rápido que con el remojo tradicional. Es un buen método para ahorrar tiempo
Este truco casero para eternizar las legumbres secas, en este caso los garbanzos, se aleja bastante de los métodos tradicionales que se pueden usar y no hace falta someterlas a un largo proceso de hidratación.
Lo bueno de este truco casero es que solo lleva 15 minutos a hacerlo y es muy efectivo.
El truco casero para ablandar los garbanzos en 15 minutos
Si el objetivo es ablandar los garbanzos, toda persona debería saber que el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina que ayuda a suavizar la piel dura de las legumbres durante la cocción. Al aumentar el pH del agua, el bicarbonato de sodio rompe las pectinas y fibras que mantienen rígida la cáscara de las legumbres, lo que facilita que el agua penetre y las ablande más rápido.
Usando este truco casero con bicarbonato de sodio, no solo se ahorra tiempo, sino que también se logra una textura más tierna sin sacrificar los nutrientes.
Truco casero para ablandar los garbanzos, paso a paso
Hay que seguir estos pasos para ejecutar este eficaz truco casero:
- Poner los garbanzos en una olla con agua fría, la suficiente para cubrirlos en su totalidad
- Añadir media cucharadita de bicarbonato de sodio por cada litro de agua
- Calentar el agua hasta que hierva y dejar cocinar por 10 a 15 minutos
- Apagar el fuego y dejar reposar los garbanzos tapados durante 1 hora
- Escurrir y enjuagar con abundante agua antes de cocinarlos normalmente
Toda persona que incluya garbanzos en la dieta, no solo gozará con su rico sabor, sino que también recibirá múltiples beneficios:
- Mejora la digestión
- Reduce el colesterol LDL
- Controla la glucemia