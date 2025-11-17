Muchos electrodomésticos o aparatos de casa se ponen de color amarillo con el paso del tiempo. Esto arruina la estética del hogar y la fallada general. Con un truco casero y un ingrediente, es posible eliminar el color amarillo, quizás no totalmente, pero al menos mantener el blanco por más tiempo.
Con un truco casero y un ingrediente: cómo eliminar el color amarillo del aire acondicionado
Cuando los electrodomésticos blancos se ponen de color amarillo, solo basta con truco casero para solucionarlo
Un truco casero es una herramienta de casa que puede ser utilizada para muchas cosas. Existe un truco para cada asunto hogareño, desde limpieza de pisos, control de plagas, hasta trucos para coser y arreglar ropa.
Por lo general, los trucos caseros son baratos y se realizan con ingredientes naturales o que siempre tienes a mano.
Un truco casero necesario: ¿por qué el aire acondicionado se pone amarillo?
Hoy el protagonista es el aire acondicionado, el mejor aliado del verano y el más fiel. Cuando compramos un aire acondicionado blanco, lo más seguro es que se ponga de color amarillo con el paso del tiempo, lo mismo que pasa con la heladera o el lavarropas.
¿Por qué el aire acondicionado se pone amarillo? Esto puede pasar por varias razones. Normalmente, se produce por la exposición al sol. Los rayos y el calor descomponen los polímeros del plástico y se torna amarillo.
La grasa, la suciedad, los productos de limpieza inadecuados, el calor y el humo también pueden alterar el color del aire acondicionado. Este pigmento no afecta el funcionamiento del aparato, pero genera un aspecto envejecido y descuidado.
Particularmente el aire acondicionado es uno de esos electrodomésticos con tendencia a la suciedad y el deterioro. Al utilizarlo solo en el verano (en el caso de que no sea frío calor) se mantiene muchos meses en pausa, juntando polvo, tierra y grasa.
Es importante realizar una limpieza profunda del aire acondicionado cuando comienza el verano y llamar a un especialista para que revise sus partes internas.
¿Cómo puedo limpiar el aire acondicionado amarillento con un truco casero?
Existe un truco casero para blanquear el aire acondicionado y algunas variantes. Para ello vas a necesitar algunos ingredientes naturales que seguro tienes en casa. Para cada procedimiento el aire debe estar desenchufado.
- El primer truco casero consiste en colocar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada en las zonas amarillas del aire acondicionado. Deja que la pasta repose por 4 horas y luego limpia con un paño húmedo.
- Otro ingrediente que puedes usar para este truco casero es el vinagre. Es muy efectivo para manchas amarillas de grasa. Solo debes rociar vinagre blanco en el aire acondicionado y frotar con una esponja suave.
- Finalmente, puedes realizar un truco casero con agua oxigenada en crema. Este ingrediente no es tan común, pero puedes conseguirlo. Para ello, coloca el agua oxigenada con guantes y mucho cuidado, deja que actúe por 6 horas y retira el exceso con un paño húmedo.