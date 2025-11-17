Con un truco casero y un ingrediente: cómo eliminar el color amarillo del aire acondicionado

Un truco casero necesario: ¿por qué el aire acondicionado se pone amarillo?

Hoy el protagonista es el aire acondicionado, el mejor aliado del verano y el más fiel. Cuando compramos un aire acondicionado blanco, lo más seguro es que se ponga de color amarillo con el paso del tiempo, lo mismo que pasa con la heladera o el lavarropas.

¿Por qué el aire acondicionado se pone amarillo? Esto puede pasar por varias razones. Normalmente, se produce por la exposición al sol. Los rayos y el calor descomponen los polímeros del plástico y se torna amarillo.

La grasa, la suciedad, los productos de limpieza inadecuados, el calor y el humo también pueden alterar el color del aire acondicionado. Este pigmento no afecta el funcionamiento del aparato, pero genera un aspecto envejecido y descuidado.

aire No coloques productos abrasivos ni fuertes en las zonas delicadas del aire acondicionando.

Particularmente el aire acondicionado es uno de esos electrodomésticos con tendencia a la suciedad y el deterioro. Al utilizarlo solo en el verano (en el caso de que no sea frío calor) se mantiene muchos meses en pausa, juntando polvo, tierra y grasa.

Es importante realizar una limpieza profunda del aire acondicionado cuando comienza el verano y llamar a un especialista para que revise sus partes internas.

¿Cómo puedo limpiar el aire acondicionado amarillento con un truco casero?

Existe un truco casero para blanquear el aire acondicionado y algunas variantes. Para ello vas a necesitar algunos ingredientes naturales que seguro tienes en casa. Para cada procedimiento el aire debe estar desenchufado.

agua oxigenada y bicarbonato Utiliza estos ingredientes en su justa medida y rebajados con agua.