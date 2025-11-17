Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio en el detergente: truco casero efectivo

El bicarbonato ablanda el agua, por lo que mejora la eficacia del detergente incluso permitiendo usar una cantidad menor. Asimismo, este es un desodorante natural que ayuda a eliminar los malos olores en la ropa, la lavadora o tu cocina, por decir algunos ejemplos.

En lo que tiene que ver con la limpieza, tienes que saber que la naturaleza ligeramente alcalina y la acción abrasiva del bicarbonato facilitan la eliminación de manchas, suciedad incrustada y restos de detergente o cal que se acumulan con el tiempo.

Como si fuera poco, el bicarbonato de sodio puede ser utilizado en el lavarropas para ayudar a mantener los colores vibrantes de la ropa de color y potenciar el blanqueamiento. Además, puedes usarlo para suavizar las telas.

ropa blanca sale con manchas del lavarropas El bicarbonato de sodio puede potenciar el blanqueamiento de la ropa.

Generalmente, se recomienda añadir media taza de bicarbonato de sodio directamente al tambor de la lavadora (antes de añadir la ropa) o en el dispensador de detergente al comienzo del ciclo de lavado. ¿Conocías este truco casero?

Los usos medicinales del bicarbonato de sodio

Más allá de la limpieza, lo cierto es que el bicarbonato de sodio puede ser utilizado para lograr una serie de beneficios en la salud. Algunos son los que se muestran a continuación: