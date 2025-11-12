Mezclar coco con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El bicarbonato actúa como exfoliante, eliminando células muertas y suciedad, mientras que el aceite de coco hidrata y nutre la piel. Por esto, puede ser utilizado en el mundo de la belleza.

Muchas son las personas que afirman que esta mezcla ayuda a blanquear los dientes y a eliminar la placa, mejorando la higiene bucal.

piel exfoliante Este exfoliante debe ser utilizado con precaución para evitar daños en la piel.

Aunque se usa como remedio casero, no reemplaza a la pasta de dientes comercial y se recomienda consultar a un dentista antes de emplear la mezcla de bicarbonato y aceite de coco.

Ya lo sabes, si quieres beneficios para tu piel, como también para tus dientes, será mejor que emplees esta mezcla, aunque siempre con precaución.

Paso a paso: cómo usar esta mezcla para la piel