Mezclar coco con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el coco y el bicarbonato de sodio, siendo estos elementos que permiten lograr particulares beneficios, sobre todo, en el mundo de la cosmética.
Sucede que tanto el bicarbonato como el coco combinan sus propiedades para limpiar, hidratar y eliminar impurezas en la piel, entre otras ventajas.
Por qué se recomienda mezclar coco con bicarbonato de sodio
La combinación de aceite de coco y bicarbonato de sodio es una mezcla casera popular para la exfoliación de la piel o para elaborar una pasta de dientes casera. Pese a sus grandes ventajas, se recomienda tener cuidado en el uso para evitar la irritación, especialmente en pieles sensibles.
El bicarbonato actúa como exfoliante, eliminando células muertas y suciedad, mientras que el aceite de coco hidrata y nutre la piel. Por esto, puede ser utilizado en el mundo de la belleza.
Muchas son las personas que afirman que esta mezcla ayuda a blanquear los dientes y a eliminar la placa, mejorando la higiene bucal.
Aunque se usa como remedio casero, no reemplaza a la pasta de dientes comercial y se recomienda consultar a un dentista antes de emplear la mezcla de bicarbonato y aceite de coco.
Ya lo sabes, si quieres beneficios para tu piel, como también para tus dientes, será mejor que emplees esta mezcla, aunque siempre con precaución.
Paso a paso: cómo usar esta mezcla para la piel
- Mezcla aproximadamente 1 cucharada de aceite de coco con ½ a 1 cucharadita de bicarbonato de sodio para formar una pasta.
- Aplica la mezcla en el rostro limpio y seco, evitando el área de los ojos.
- Masajea suavemente con movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos antes de enjuagar con agua tibia.
- Usar con moderación (1-2 veces por semana) para no causar irritación, ya que el bicarbonato de sodio puede ser áspero para algunos tipos de piel.