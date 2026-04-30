Las aguas del océano Pacífico y el Atlántico sí se mezclan y se encuentran en un lugar de Sudamérica, según científicos

Las aguas del océano Pacífico y el Atlántico se encuentran en un lugar de Sudamérica, según científicos

El punto de encuentro más conocido entre el océano Pacífico y el océano Atlántico ocurre en el Cabo de Hornos, en el sur de Chile, conocido por sus condiciones climáticas extremas y su histórica importancia como ruta marítima antes del Canal de Panamá. El Pasaje Drake, entre el Cabo de Hornos y la Antártida, es crucial para la interacción de ambos océanos. En esta zona, se forman olas de hasta 18 metros, lo que intensifica la mezcla de las aguas.

En términos científicos, no existe una “línea visible” donde dos océanos se encuentren como si fueran masas separadas e inmóviles, sino una dinámica constante de intercambio impulsada por corrientes, vientos y diferencias de temperatura y salinidad. En el extremo sur de Sudamérica, se produce una de las conexiones oceánicas más relevantes del planeta, donde las aguas del Pacífico y del Atlántico interactúan dentro del sistema del Océano Austral.

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La importancia de la dinámica de estos océanos

Instituciones como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile y centros de investigación asociados al CONICET han estudiado durante décadas estas dinámicas, confirmando que lo que ocurre allí no es una separación rígida, sino una transición continua de masas de agua. En este proceso influyen corrientes como la de Humboldt, desde el Pacífico, y la corriente de Malvinas, asociada al Atlántico sur, que se encuentran y se redistribuyen alrededor del extremo austral del continente.

La importancia de este fenómeno no es solo geográfica, sino también climática y ecológica. La interacción de corrientes regula temperaturas, afecta la biodiversidad marina y tiene impacto en la circulación global del océano, que a su vez influye en el clima del planeta. Según organismos como la NOAA, estos intercambios oceánicos son parte esencial del sistema climático global y ayudan a comprender variaciones en fenómenos como El Niño y La Niña.