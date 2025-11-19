Para la cocina, la limpieza, la jardinería y la costura, seguramente existe un truco casero o varios que pueden usarse para agilizar tareas y solucionar problemas. Los trucos caseros suelen realizarse con pocos ingredientes, naturales y baratos.
Por qué hay que frotar un ajo en la parrilla: un truco casero impresionante
Existe un truco casero para cada asunto de casa. Hoy te cuento qué significa el truco del ajo en la parrilla y cómo puedes realizarlo
Hoy te cuento por qué deberías frotar un ajo en la parrilla del asado y para qué sirve este truco. El asado, junto con otras tradiciones gastronómicas, es una de las recetas argentinas por excelencia.
El asado tiene una historia muy antigua e interesante. Los gauchos de la pampa cocinaban carnes de animales salvajes sobre fuego abierto. Esta tradición comenzó gracias a la cría de ganado introducido por los españoles en el siglo XVI.
Con la llegada de los inmigrantes europeos, las técnicas para preparar asado se perfeccionaron. En sus principios la carne se cocinaba en cruz en vertical. Con el paso del tiempo, la parrilla evoluciono de manera horizontal, se diseñaron instrumentos para asado, métodos de preparación y recetas.
Hoy el asado es una costumbre que une, un símbolo de lo comunitario. Ya no es un mero sustento como lo era hace años, representa una tradición social, cultural y comunitaria.
Un truco casero muy llamativo: por qué hay que frotar un ajo en la parrilla del asado
Este truco casero puede marcar la diferencia y alterar positivamente el resultado final de tu asado. El ajo es una planta de la familia de la cebolla y el puerro. Este vegetal suele utilizarse para condimentar muchas recetas y proporcionar sabor a los alimentos.
¿Por qué deberías frotar un ajo en la parrilla? Este truco casero no solo proporciona sabor a la carne. Frotar un ajo en la parrilla caliente puede evitar que la carne se pegue al metal y, de esta manera, voltearlo será mucho más fácil.
El ajo también ayuda a limpiar la parrilla del asado, eliminar los restos de grasa y suciedad de los asados anteriores. Además, brinda un sabor suave y delicioso a la carne, sin opacar su gusto natural.
Un truco casero y algo más: cómo limpiar la parrilla del asado
- Para realizar este truco casero, primero enciende del fuego a temperatura alta y deja que la parrilla se caliente por 15 minutos. La idea es que los restos de asado viejo se quemen.
- Con un cepillo de alambre raspa los residuos quemados. También puedes usar un poco de papel aluminio, siempre con la precaución de no quemarte.
- Si la grasa está muy pegada, puedes realizar una pasta de bicarbonato de sodio y agua para remover los restos de sado viejo.