Por qué hay que frotar un ajo en la parrilla: un truco casero impresionante

Con la llegada de los inmigrantes europeos, las técnicas para preparar asado se perfeccionaron. En sus principios la carne se cocinaba en cruz en vertical. Con el paso del tiempo, la parrilla evoluciono de manera horizontal, se diseñaron instrumentos para asado, métodos de preparación y recetas.

Hoy el asado es una costumbre que une, un símbolo de lo comunitario. Ya no es un mero sustento como lo era hace años, representa una tradición social, cultural y comunitaria.

Un truco casero muy llamativo: por qué hay que frotar un ajo en la parrilla del asado

Este truco casero puede marcar la diferencia y alterar positivamente el resultado final de tu asado. El ajo es una planta de la familia de la cebolla y el puerro. Este vegetal suele utilizarse para condimentar muchas recetas y proporcionar sabor a los alimentos.

ajo Frota el ajo por todas las partes de la parrilla hasta remover la grasa y los pegotes.

¿Por qué deberías frotar un ajo en la parrilla? Este truco casero no solo proporciona sabor a la carne. Frotar un ajo en la parrilla caliente puede evitar que la carne se pegue al metal y, de esta manera, voltearlo será mucho más fácil.

El ajo también ayuda a limpiar la parrilla del asado, eliminar los restos de grasa y suciedad de los asados anteriores. Además, brinda un sabor suave y delicioso a la carne, sin opacar su gusto natural.

Un truco casero y algo más: cómo limpiar la parrilla del asado

