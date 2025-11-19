Elecciones en Godoy Cruz: de la decisión de Alejandro Chapini a la fecha para los comicios

futbol-godoy cruz-presentacion-solari-manzur-chapini-trubiano.jpg

"Estamos trabajando con una mini Comisión de cinco personas hasta que se rearme todo el nuevo escenario, es todo muy reciente". El equipo de trabajo al que hace referencia el propio Alejandro Chapini tiene que ver con Alejandro Marisani, Martín Rena y Federico Lama más el propio Manzur, con quien todavía no hay divorcio político.

Los tiempos de las elecciones empiezan a tomar forma: hecho el llamado formal, ahora habrá plazos para presentar listas hasta el 3 de diciembre: "Todo aquél que quiera presentarse y cumpla los requisitos está en condiciones", agregó el presidente de Godoy Cruz. Una vez aclarado el panorama de listas, los comisiones serán, en principio, el 13 de diciembre, a menos que aparezca en el medio alguna irregularidad que demore los plazos.

Los socios plenos son los que estarán en condiciones de votar una vez definidas las listas con los nombres que intentarán quedarse con el sillón presidencial para comenzar el camino de la reconstrucción.

La palabra de Alejandro Chapini en Radio Nihuil