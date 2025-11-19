Mendoza será sede del torneo regional del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge 2026

Graciela Bertancud, directora de la Fundación Tomás Alva Edison, celebró el anuncio: “Estamos felices de que Mendoza sea el punto de encuentro para esta competencia internacional. Este nivel de torneo nunca se había realizado en Argentina, y nos llena de orgullo ser anfitriones después de haber representado al país con tanto entusiasmo en ediciones anteriores, donde incluso nuestros alumnos fueron subcampeones internacionales”.

La institución mendocina cuenta con una destacada trayectoria: en 2023, su equipo logró el subcampeonato mundial, un logro que fortaleció la presencia de la provincia en el circuito global de robótica educativa.

Robotica - Fundación Tomás Alva Edison El regional del Mundial de Robótica se realizará en marzo en Mendoza.

Una competencia de robótica que impulsa la innovación

El FIRST Tech Challenge (FTC) es un programa internacional de robótica educativa creado por FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años. Durante el torneo, los equipos deben diseñar, construir y programar robots para resolver desafíos dentro de un campo de juego.

Bertancud explicó que cada temporada presenta un nuevo reto vinculado a problemáticas ambientales: “El año pasado, por ejemplo, los equipos debían crear robots capaces de retirar residuos del fondo del mar para proteger los corales y fomentar el crecimiento de arrecifes”.

Además, destacó que la dinámica de la competencia combina estrategia, creatividad, trabajo colaborativo y pensamiento crítico, valores centrales en la formación de futuros profesionales en ciencia y tecnología.

Fundación Tomás Alva Edison - Robotica El ganador de la etapa regional que se realizará en Mendoza tendrá un pase directo al Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos.

Participación y auspicios

La competencia reunirá a equipos de toda Latinoamérica y otorgará al ganador un pase directo al Mundial de Robótica en Houston, Estados Unidos.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del Formulario de Inscripción y consultar más información en la página oficial de FIRST Tech Challenge.

Además, las empresas y organizaciones que deseen acompañar el evento —que a nivel mundial cuenta con el auspicio de Disney, ChatGPT, Microsoft y otras grandes marcas— pueden sumarse completando el Formulario de Patrocinadores.