El 11 de junio comenzará el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá; en la última fecha de las Eliminatorias Europeas quedó definido qué equipos sacaron su boleto a la cita máxima y quiénes van al Repechaje. Es así que ya está confirmados cuáles selecciones serán cabeza de serie junto a la Selección argentina.
Al tratarse del primer Mundial que contará con 48 equipos habrá un nuevo formato de competencia que cuenta con 12 grupos con cuatro equipos cada uno; y a la hora de realizar el sorteo los datos se cruzan, es decir, habrá cuatro bombos que en su interior tendrá el nombre de 12 selecciones.
Mundial 2026: la Selección argentina entre las 12 cabezas de serie confirmadas
El Ranking FIFA permite definir la ubicación de cada selección teniendo en cuenta los partidos ganados, empatados y perdidos, además de evaluar la importancia del rival teniendo en cuenta - justamente - qué posición ocupan.
Para la confección de los grupos primero se decide qué selecciones son cabeza de serie. Para ello primero hay que tener en cuenta que en el Mundial 2026 hay tres países que son los anfitriones: México (ubicado en el puesto 14), Estados Unidos (16) y Canadá (28); es decir, cada uno de ellos liderará un grupo.
El resto de las cabezas de serie se define por el Ranking FIFA y en la última fecha de las Eliminatorias Europeas se dio a conocer que Italia cayó al puesto 10 e irá al Repechaje, por lo tanto, Alemania subió un escalón y se quedó con el noveno lugar y como líder de grupo.
Antes de realizarse el sorteo hay otros datos que ya están confirmados: México será cabeza de serie del grupo A y disputará el partido inicial del Mundial el 11 de junio en el estadio Azteca, Canadá será líder del grupo B (jugará el tercer partido del torneo) y Estados Unidos liderará el grupo D disputando el cuarto encuentro del certamen; esos dos juegos serán el 12 de junio.
El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y comenzará a las 14 (hora de Argentina).