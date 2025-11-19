Mundial 2026: la Selección argentina entre las 12 cabezas de serie confirmadas

Para la confección de los grupos primero se decide qué selecciones son cabeza de serie. Para ello primero hay que tener en cuenta que en el Mundial 2026 hay tres países que son los anfitriones: México (ubicado en el puesto 14), Estados Unidos (16) y Canadá (28); es decir, cada uno de ellos liderará un grupo.

El resto de las cabezas de serie se define por el Ranking FIFA y en la última fecha de las Eliminatorias Europeas se dio a conocer que Italia cayó al puesto 10 e irá al Repechaje, por lo tanto, Alemania subió un escalón y se quedó con el noveno lugar y como líder de grupo.

Antes de realizarse el sorteo hay otros datos que ya están confirmados: México será cabeza de serie del grupo A y disputará el partido inicial del Mundial el 11 de junio en el estadio Azteca, Canadá será líder del grupo B (jugará el tercer partido del torneo) y Estados Unidos liderará el grupo D disputando el cuarto encuentro del certamen; esos dos juegos serán el 12 de junio.

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C y comenzará a las 14 (hora de Argentina).

