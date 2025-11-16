La Selección de Noruega goleó a Italia, se clasificó y la mandó al Repechaje del Mundial

Italia tenía que vencer a Noruega por nueve goles para sacar el boleto al Mundial 2026, pero no solo no lo logró, sino que, además, cayó por 4 a 1 con una actuación deErling Haaland para los libros de historia: convirtió dos goles e igualó un record histórico que lo ubica como uno de los mayores goleadores.
El partido se jugó en el Estadio de San Siro donde 67.500 espectadores vieron el show del delantero noruego y se fueron decepcionados porque ahora el equipo dirigido por Gennaro Gattuso deberá disputar el Repechaje por tercera vez consecutiva. Para colmo, las dos veces anteriores las perdió y se quedaron sin Mundial.
Goleada de Noruega que mandó a Italia al Repechaje
A pesar que Italia comenzó ganando el partido con el gol de Francesco Pio Esposito a los 11 minutos de la primera etapa, Noruega tuvo un sprint final goleador y logró dar vuelta la historia gracias al gol de Antonio Nusa en el 63, el doblete de Haaland a los 78 y 79 y el golpe letal de Jørgen Strand Larsen a los 93.
Embed - GOL DE HAALAND Y GOLEADA DE NORUEGA A ITALIA PARA SER LÍDER | Noruega 3-0 Italia | RESUMEN
El conjunto nórdico lideró absolutamente desde principio a final las Eliminatorias Europeas y finalizó invicto con ocho partidos ganados, 37 goles convertidos y apenas cinco tantos recibidos.
Mientras que Noruega ya consiguió clasificar al Mundial 2026, Italia tendrá que jugar nuevamente el Repechaje, una instancia en la que los dirigidos por Gennaro Gattuso no guarda buenos recuerdos porque en 2018 cayó en Suecia por 1 a 0 y en la vuelta no logró salir del empate sin goles. En 2022 perdió contra Macedonia del Norte por 1 a 0 con un gol agónico y también le negó la posibilidad de disputar la cita máxima del fútbol.
El récord que alcanzó Erling Haaland
Con los dos goles que le convirtió a Italia el delantero del Manchester City llegó a los 16 goles y alcanzó a Robert Lewandowski en el ranking de los jugadores con más goles en una misma eliminatoria de la UEFA:
Erling Haaland – 16 goles (Eliminatorias al Mundial 2026).
Robert Lewandowski – 16 goles (Eliminatorias al Mundial 2018).
Cristiano Ronaldo – 15 goles (Eliminatorias al Mundial 2018).
Predrag Mijatovi – 14 goles (Eliminatorias al Mundial 1998).
Memphis Depay – 12 goles (Eliminatorias al Mundial 2022).
Harry Kane – 12 goles (Eliminatorias al Mundial 2022).
Romelu Lukaku – 11 goles (Eliminatorias al Mundial 2018).
Edin Deko – 10 goles (Eliminatorias al Mundial 2014).