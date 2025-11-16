La Selección de Noruega goleó a Italia, se clasificó y la mandó al Repechaje del Mundial

Embed - GOL DE HAALAND Y GOLEADA DE NORUEGA A ITALIA PARA SER LÍDER | Noruega 3-0 Italia | RESUMEN

El conjunto nórdico lideró absolutamente desde principio a final las Eliminatorias Europeas y finalizó invicto con ocho partidos ganados, 37 goles convertidos y apenas cinco tantos recibidos.

Mientras que Noruega ya consiguió clasificar al Mundial 2026, Italia tendrá que jugar nuevamente el Repechaje, una instancia en la que los dirigidos por Gennaro Gattuso no guarda buenos recuerdos porque en 2018 cayó en Suecia por 1 a 0 y en la vuelta no logró salir del empate sin goles. En 2022 perdió contra Macedonia del Norte por 1 a 0 con un gol agónico y también le negó la posibilidad de disputar la cita máxima del fútbol.

Noruega - Italia Noruega vuelve al Mundial e Italia tendrá que jugar el Repechaje.

El récord que alcanzó Erling Haaland

Con los dos goles que le convirtió a Italia el delantero del Manchester City llegó a los 16 goles y alcanzó a Robert Lewandowski en el ranking de los jugadores con más goles en una misma eliminatoria de la UEFA: