El guiño de Aprevide a Racing que perjudica a River a días del mano a mano en Avellaneda

El elenco de Avellaneda cumplió con apenas uno de los tres partidos a puertas cerradas: fue triunfo ante Defensa y Justicia por 1-0 en el marco de la 15ª fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Luego de que la reunión entre las partes llegaran a buen puerto, desde Racing emitieron un comunicado a través de sus canales oficiales de comunicación. "Esta tarde se llevó a cabo una reunión en la que participaron el presidente de Racing Club, Diego Milito; el Secretario General de la institución, Kevin Feldman; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de APreViDe, Guillermo Cimadevila", comenzó el escrito.

"En dicha reunión, Racing reconoció que durante el encuentro ante Flamengo, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, se utilizó pirotecnia de manera indebida para un acontecimiento deportivo de esa magnitud. Asimismo, Racing admitió el hecho y se ha comprometido a investigar quiénes fueron los responsables que propiciaron esa situación", sumó la Academia en el escrito.

Por último, el comunicado finalizó: "Por otro lado, tal como exigió la fiscalía interviniente, Racing también se comprometió a trabajar en conjunto con la AFA y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de APreViDe de cara a al próximo partido vs. River Plate, por los octavos de final del Torneo Clausura, y a futuros eventos donde la premisa debe ser siempre privilegiar la seguridad, la salud, la organización y la fiesta deportiva".