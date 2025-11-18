Inicio Ovación Fútbol River Plate
El guiño de Aprevide a Racing que perjudica a River a días del mano a mano en Avellaneda

A días de enfrentar a River, Racing confirmó que APreViDe levantó la sanción. La Academia contará con el aforo del 100% en el Cilindro de Avellaneda

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Racing recibió una gran noticia a días del partido ante River.

River enfrentará una inesperada y significativa "desventaja" en su duelo de octavos de final del torneo Clausura. Lo que inicialmente se preveía como un partido a puertas cerradas ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, debido a una sanción de APreViDe, finalmente se jugará con el 100% de aforo de los hinchas del dueño de casa.

Este se transforma en un dato no menor y que podría convertirse en un factor crucial en la definición. En las últimas horas la Academia recibió la confirmación que tanto anhelaba: la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte dejó sin efecto la pena de tres partidos como local a puertas cerradas que le había impuesto por el uso de pirotecnia en el recordado recibimiento contra Flamengo, por Copa Libertadores.

Recibimiento Racing vs Flamengo
El recibimiento de los hinchas de Racing en el partido con Flamengo.

River, ¿perjudicado por la decisión?

River, que está muy lejos de atravesar su mejor momento, sabía que tenía en el horizonte un partido complejo, pero lo vislumbraba sin público. El cambio de último momento, impulsado por reuniones entre la dirigencia de Racing, Claudio Tapia y Guillermo Cimadevila (titular de Aprevide), derivan en que el Millonario ahora deberá enfrentarse también al fervor fervor de un estadio lleno, el cual buscará tomarse revancha de lo sucedido en Copa Argentina, donde los de Núñez eliminaron a la Academia en cuartos de final.

El elenco de Avellaneda cumplió con apenas uno de los tres partidos a puertas cerradas: fue triunfo ante Defensa y Justicia por 1-0 en el marco de la 15ª fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Luego de que la reunión entre las partes llegaran a buen puerto, desde Racing emitieron un comunicado a través de sus canales oficiales de comunicación. "Esta tarde se llevó a cabo una reunión en la que participaron el presidente de Racing Club, Diego Milito; el Secretario General de la institución, Kevin Feldman; el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de APreViDe, Guillermo Cimadevila", comenzó el escrito.

"En dicha reunión, Racing reconoció que durante el encuentro ante Flamengo, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, se utilizó pirotecnia de manera indebida para un acontecimiento deportivo de esa magnitud. Asimismo, Racing admitió el hecho y se ha comprometido a investigar quiénes fueron los responsables que propiciaron esa situación", sumó la Academia en el escrito.

Por último, el comunicado finalizó: "Por otro lado, tal como exigió la fiscalía interviniente, Racing también se comprometió a trabajar en conjunto con la AFA y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de APreViDe de cara a al próximo partido vs. River Plate, por los octavos de final del Torneo Clausura, y a futuros eventos donde la premisa debe ser siempre privilegiar la seguridad, la salud, la organización y la fiesta deportiva".

