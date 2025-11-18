38 grados en Mendoza: qué día se espera que suba la temperatura

tiempo en Mendoza

La excepción se viene el día martes en el que según MeteoRed la temperatura llegará a los 38 °C. Pero al contrario, según AccuWeather se espera una máxima totalmente distinta de 27° C.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral que las provincias se verán afectada por temperaturas superiores a lo normal.

Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.

Cuidados

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas

sol calor.webp