38 grados en Mendoza: qué día se espera que suba la temperatura

Altas temperaturas han llegado a la provincia de Mendoza y se esperan que sigan subiendo. Distintos pronósticos comparten cómo se encontrará el clima a lo largo de la semana y un día de ellos se espera que la temperatura llegue a los 38 grados. A continuación te contaremos cómo irá evolucionando en los próximos días.
Temperaturas elevadas
A lo largo de estas semanas se han vivido una gran cantidad de fenómenos en todo el país. Pero en los próximos días se espera que la temperatura baje en grandes rasgos. Según el pronóstico de MetoRed, el miércoles se espera una máxima de 32 °C y una mínima de 20 °C.
Para el resto de la semana el jueves la temperatura aumentará hasta los 36 °C y el viernes terminará la semana con 28 °C de máxima. Para el fin de semana la temperatura irá aumentando de manera progresiva hasta llegar a los 37 °C el lunes.
La excepción se viene el día martes en el que según MeteoRed la temperatura llegará a los 38 °C. Pero al contrario, según AccuWeather se espera una máxima totalmente distinta de 27° C.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral que las provincias se verán afectada por temperaturas superiores a lo normal.
Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.
Cuidados
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.