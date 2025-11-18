El momento quedó grabado por las cámaras de ESPN y los hinchas esperan que la sanción de la AFA hacia el árbitro sea ejemplar y aunque por el momento no se han expresado sobre lo sucedido, el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA contempla en el Capítulo XX las sanciones al árbitro oficial.
Qué dice el reglamento en el apartado para del árbitro
El Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA en el artículo 266 del Capítulo XX expresa que recibirá el árbitro será sancionado con la "suspensión de tres meses a cinco años, según la gravedad de la falta, al que en cualquier forma agravie a la A.F.A., a dirigente de la misma o de club afiliado, injurie, provoque, ofenda, agreda o intente agredir a dirigentes de la A.F.A. o de club afiliado por actos relacionados con la función de éstos y siempre que los hechos sean de menor gravedad que los especificados en el artículo precedente".
En el artículo 267 explica que la suspensión puede a escalar de seis meses a tres años si el árbitro durante la disputa del partido:
a) Agreda a persona que reglamentariamente se encuentre en el campo de juego.
b) Que intente agredir, injurie, agravie, ofenda o provoque con actos, palabras, gestos o ademanes, a persona que reglamentariamente se encuentra en el campo de juego.
c) Que salivare deliberadamente o incurriere en cualquier otro acto reprobable hacia persona que reglamentariamente se encuentre dentro del campo de juego.
Qué sanciones puede recibir el árbitro Andrés Gariano tras decirle a Kudelka "te voy a romper todo"
El árbitro Andrés Gariano escribió el informe del partido y también realizó un descargo donde explica su accionar, es así que el Colegio de Árbitros podrá elevar su informe preceptivo. En cuando a pruebas el video es contundente ya que se puede visualizar que la expresión realizada por el árbitro tiene un único destinatario: Frank Kudelka.
Con respecto a la posible sanción, el reglamento indica que el técnico de Huracán estaba "reglamentariamente" dentro del "campo de juego" y que fue agredido por el árbitro Andrés Gariano. Por lo tanto, todo indica que puede recibir una "suspensión de seis meses a tres años".
Sin embargo, la decisión le compete al Tribunal, quienes por el momento no se han expresado al respecto.