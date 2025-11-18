Qué sanciones puede recibir el árbitro Andrés Gariano tras decirle a Kudelka "te voy a romper todo"

El momento quedó grabado por las cámaras de ESPN y los hinchas esperan que la sanción de la AFA hacia el árbitro sea ejemplar y aunque por el momento no se han expresado sobre lo sucedido, el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA contempla en el Capítulo XX las sanciones al árbitro oficial.

Qué dice el reglamento en el apartado para del árbitro

El Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA en el artículo 266 del Capítulo XX expresa que recibirá el árbitro será sancionado con la "suspensión de tres meses a cinco años, según la gravedad de la falta, al que en cualquier forma agravie a la A.F.A., a dirigente de la misma o de club afiliado, injurie, provoque, ofenda, agreda o intente agredir a dirigentes de la A.F.A. o de club afiliado por actos relacionados con la función de éstos y siempre que los hechos sean de menor gravedad que los especificados en el artículo precedente".