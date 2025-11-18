Inicio Ovación Fútbol árbitro
Reglamento de Transgresiones de Penas de la AFA

Qué sanciones puede recibir el árbitro Andrés Gariano tras decirle a Kudelka "te voy a romper todo"

El fútbol argentino está inmerso en un gran escándalo porque un árbitro de AFA amenazó a Frank Kudelka; descubre qué dice el reglamento

Emanuel Trilla Donoso
El árbitro Andrés Gariano está en el ojo del Huracán.

Luego de un final caliente, en el que los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de Huracán sintieron que habían sido perjudicados gravemente por el árbitro Andrés Gariano, el colegiado tuvo una reacción violenta al decirle a Frank Kudelka: " Vamos a hablar y te voy a romper todo".

El momento quedó grabado por las cámaras de ESPN y los hinchas esperan que la sanción de la AFA hacia el árbitro sea ejemplar y aunque por el momento no se han expresado sobre lo sucedido, el Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA contempla en el Capítulo XX las sanciones al árbitro oficial.

Qué dice el reglamento en el apartado para del árbitro

El Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA en el artículo 266 del Capítulo XX expresa que recibirá el árbitro será sancionado con la "suspensión de tres meses a cinco años, según la gravedad de la falta, al que en cualquier forma agravie a la A.F.A., a dirigente de la misma o de club afiliado, injurie, provoque, ofenda, agreda o intente agredir a dirigentes de la A.F.A. o de club afiliado por actos relacionados con la función de éstos y siempre que los hechos sean de menor gravedad que los especificados en el artículo precedente".

Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA
Las posibles sanciones que pueden afectar al árbitro.

En el artículo 267 explica que la suspensión puede a escalar de seis meses a tres años si el árbitro durante la disputa del partido:

  • a) Agreda a persona que reglamentariamente se encuentre en el campo de juego.
  • b) Que intente agredir, injurie, agravie, ofenda o provoque con actos, palabras, gestos o ademanes, a persona que reglamentariamente se encuentra en el campo de juego.
  • c) Que salivare deliberadamente o incurriere en cualquier otro acto reprobable hacia persona que reglamentariamente se encuentre dentro del campo de juego.
Kudelka - árbitro

Qué sanciones puede recibir el árbitro Andrés Gariano tras decirle a Kudelka "te voy a romper todo"

El árbitro Andrés Gariano escribió el informe del partido y también realizó un descargo donde explica su accionar, es así que el Colegio de Árbitros podrá elevar su informe preceptivo. En cuando a pruebas el video es contundente ya que se puede visualizar que la expresión realizada por el árbitro tiene un único destinatario: Frank Kudelka.

Con respecto a la posible sanción, el reglamento indica que el técnico de Huracán estaba "reglamentariamente" dentro del "campo de juego" y que fue agredido por el árbitro Andrés Gariano. Por lo tanto, todo indica que puede recibir una "suspensión de seis meses a tres años".

Sin embargo, la decisión le compete al Tribunal, quienes por el momento no se han expresado al respecto.

