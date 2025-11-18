La ex jueza Makintach, después de la destitución: "Estoy decepcionada, esperaba ser absuelta".

Escándalo jueza destituída La ex jueza Julieta Makintach, se manifestó molesta por su destitución como magistrada por el caso del documental de Diego Maradona. Foto gentileza perfil.com

En este sentido, la ex jueza, quien se encuentra por estas horas acompañada por su familia, afirmó que "esperaba una absolución" en la audiencia realizada en el Anexo del Senado bonaerense.

"Había quedado demostrado que no había nada irregular. No tenía interés ni participación ni injerencia en una idea creativa de terceros", destacó la ex magistrada respecto al documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Según la imputada en la causa penal, "yo todavía no sé cómo estuvo afectada mi imparcialidad, nadie me lo supo explicar".

La mujer, que también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos, se ausentó de la jornada porque "su hijo tenía vómitos", había anticipado en la mañana de este martes antes de que comenzara la citación.

Jueza Makintach.jpg Julieta Makintach estuvo ausente en la audiencia en la que se comunicó su destitución como jueza. Foto gentileza 0221.com.ar

El escándalo por Justicia Divina estalló a fines de mayo. En aquel momento se conocieron imágenes de Makintach que manejaba su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, y mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio judicial.

Como parte del documental, la entonces jueza también ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se desarrollaban las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Rodolfo Baqué y la detención de Julio César Coria, ex jefe de seguridad de Diego Maradona.