Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por irregularidades en el juicio por la muerte de Maradona

El jury de enjuiciamiento que analizó la conducta de la jueza Julieta Makintach resolvió por unanimidad —con 11 votos— destituirla por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Además, le prohibió volver a ocupar un cargo judicial.
La decisión se conoció este martes en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. El tráiler difundido en mayo fue el eje probatorio del jury.
El caso que derivó en el juicio político estalló a fines de mayo, cuando se difundió el tráiler de un proyecto audiovisual que incluía escenas vinculadas directamente al juicio por la muerte de Diego Maradona.
El material mostraba a Makintach llegando a los tribunales de San Isidro, brindando declaraciones en su despacho y siendo filmada en la sala de audiencias del debate oral.
La publicación del tráiler provocó la nulidad del juicio por las responsabilidades penales en la muerte de Maradona: según la acusación oficial, la filtración afectó gravemente el desarrollo del proceso y comprometió la imparcialidad del tribunal.
Las acusaciones: “Mentir, presionar y abusar del poder”
La Procuración General bonaerense presentó la acusación central del jury, a cargo de la fiscal Ana Duarte, quien sostuvo que Makintach habría utilizado recursos del Estado para participar en un proyecto personal que, de modo indirecto, beneficiaba su imagen en un caso de alta exposición mediática.
Duarte fue tajante: acusó a la magistrada de “mentir, presionar y abusar del poder”, al considerar que su accionar puso en riesgo la independencia del Poder Judicial y la transparencia del proceso que investigaba la muerte de Diego Maradona.
A esa postura se sumó el Colegio de Abogados de San Isidro, que no solo respaldó la acusación, sino que también solicitó formalmente la destitución de Julieta Makintach. Para la entidad, la jueza habría vulnerado principios éticos esenciales y comprometido la credibilidad del sistema judicial.
El tráiler difundido en mayo fue el eje probatorio del jury. A partir de su aparición, se convocó a testigos relevantes vinculados al expediente original del caso Maradona y al funcionamiento del juzgado que encabezaba Makintach.
