La Municipalidad mediante el Área del Adulto Mayor abrió las inscripciones para aquellas tupungatinas de 60 años o más que quieran ser candidatas departamentales a Reina del Adulto Mayor 2025/2026. Las postulantes además de cumplir el requisito de edad, deberán residir en Tupungato, con un período mínimo de dos años.
inscripciones abiertas
Abren convocatoria para elegir la sucesora de la Reina del Adulto Mayor 2025
En menos de un mes se celebrará la Fiesta para conocer a la nueva representante de las personas mayores, que tal como la actual soberana tendrá una agenda cargada de actividades y eventos locales y provinciales
Son invitadas a esta convocatoria todas las mujeres que quieran portar los atributos del departamento en nombre de los adultos mayores, representando a su barrio, grupo deportivo o artístico o centros de jubilarse.
Inscripciones Las candidatas tienen tiempo de anotarse hasta el lunes 1 de diciembre, en la oficina de Adulto Mayor que funciona en el Anexo Municipal (calle Beltrán 43), con atención de lunes a viernes de 8 a 14h. La documentación solicitada es DNI original y fotocopia para acreditar su edad y domicilio.