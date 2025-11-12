Pol Fernández en Boca Pol Fernández tuvo un destacado paso por Boca Juniors.

Allí disputó 25 partidos y el equipo brasilero le rescindió el contrato. Allí decidió continuar su carrera en el Tomba, donde lo recibieron con los brazos abiertos recordando los grandes momentos que vivió en Mendoza.

Godoy Cruz había tenido un Torneo Apertura aceptable ya que terminó noveno y a tan solo un punto de clasificar a los playoffs (aunque ganó solo tres partidos, empató ocho y cayó en cinco oportunidades), pero su primer puesto en Copa Sudamericana tapaba las deficiencias que presentaba en el torneo local.

Luego, con la llegada de Paul Fernández para el Torneo Clausura las estadísticas no mejoraron. El Tomba ganó un solo partido, empató ocho y perdió seis; quedando hundido en la tabla anual que lo tiene en el último lugar con 28 puntos y en una situación impensada.

Pol Fernández Pol Fernández brilló en su primer paso en Godoy Cruz.

Pol Fernández y la estadística que aterra a los hinchas de Godoy Cruz

Ya en el Tomba el habilidoso mediocampista se convirtió en referente del equipo, utilizó la cinta de capitán y aunque tuvo buenos rendimientos solamente pudo jugar los 90 minutos en cuatro de los 13 partidos en los que jugó.

Sin embargo, Godoy Cruz se enfrenta a un partido que puede ser letal, o - por el contrario - puede ser el puntapié para una remontada que lo deje en Primera División. En caso de que el desenlace sea el que aterra a todos los hinchas Tombinos, Pol Fernández podría alcanzar una estadística negra.

Es que Fortaleza de Brasil (con Martín Palermo como técnico) también está peleando el descenso ya que se encuentran en la posición 19 del Brasileirao. Está a cinco puntos del Vitória cuando aún quedan cinco partidos por delante, pero la situación es complicada.

De esta manera, si se llegan a dar los resultados negativos, Pol Fernández sufriría el descenso de su ex y del actual equipo en un mismo año, una estadística negra.