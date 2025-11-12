En la última fecha de la zona de liguilla del Torneo Clausura el conjunto mendocino tiene que ganar los tres puntos y esperar otros resultados para forzar un partido desempate que lo salve del descenso; en caso de que el trágico final suceda, Pol Fernández puede llegar a sumar una estadística negativa en su rica carrera.
Es así que el sábado 15 de noviembre Godoy Cruz jugará, quizás, el partido más importante de sus últimos 17 años ya que recibirá en el Estadio Feliciano Gambarte a Deportivo Riestra, donde el Tomba tendrá que salir a ganar intentando no pensar que sucede en Mar del Plata en el encuentro entre Aldosivi y San Martín de San Juan.
Pol Fernández: Boca, Fortaleza y Godoy Cruz
Los últimos tiempos deportivos de Pol Fernández no han sido los mejores. En Boca Juniors ganó seis títulos, convirtió el penal decisivo en semifinales contra Palmeiras, pero fue criticado por su bajo nivel en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense lo que desencadenó que salga por la puerta chica en el Xeneize y se incorporó libre en Fortaleza de Brasil.
Allí disputó 25 partidos y el equipo brasilero le rescindió el contrato. Allí decidió continuar su carrera en el Tomba, donde lo recibieron con los brazos abiertos recordando los grandes momentos que vivió en Mendoza.
Godoy Cruz había tenido un Torneo Apertura aceptable ya que terminó noveno y a tan solo un punto de clasificar a los playoffs (aunque ganó solo tres partidos, empató ocho y cayó en cinco oportunidades), pero su primer puesto en Copa Sudamericana tapaba las deficiencias que presentaba en el torneo local.
Luego, con la llegada de Paul Fernández para el Torneo Clausura las estadísticas no mejoraron. El Tomba ganó un solo partido, empató ocho y perdió seis; quedando hundido en la tabla anual que lo tiene en el último lugar con 28 puntos y en una situación impensada.
Pol Fernández y la estadística que aterra a los hinchas de Godoy Cruz
Ya en el Tomba el habilidoso mediocampista se convirtió en referente del equipo, utilizó la cinta de capitán y aunque tuvo buenos rendimientos solamente pudo jugar los 90 minutos en cuatro de los 13 partidos en los que jugó.
Sin embargo, Godoy Cruz se enfrenta a un partido que puede ser letal, o - por el contrario - puede ser el puntapié para una remontada que lo deje en Primera División. En caso de que el desenlace sea el que aterra a todos los hinchas Tombinos, Pol Fernández podría alcanzar una estadística negra.
Es que Fortaleza de Brasil (con Martín Palermo como técnico) también está peleando el descenso ya que se encuentran en la posición 19 del Brasileirao. Está a cinco puntos del Vitória cuando aún quedan cinco partidos por delante, pero la situación es complicada.
De esta manera, si se llegan a dar los resultados negativos, Pol Fernández sufriría el descenso de su ex y del actual equipo en un mismo año, una estadística negra.