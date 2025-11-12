Liga Profesional: los árbitros de Independiente Rivadavia y los que pueden condenar a Godoy Cruz

River buscará ganarle como visitante a Vélez para arañar el tercer puesto de la tabla anual y, de esta manera, jugar la pre Libertadores. El colegiado será Leandro Rey Hilfer, sin embargo el Millonario juega el domingo a las 17 mientras que Argentinos (en una decisión más que polémica) recién jugará a las 20.15, con el resultado ya conocido y con la posibilidad de cambiar su estrategia de juego. El encargado del encuentro entre Estudiantes y el Bicho será Luis Lobo Medina, de cuestionable arbitraje en el triunfo de Aldosivi frente a Banfield que incluyó un penal agónico.

En el partido entre dos equipos que luchan por la permanencia en la Primera División entre Aldosivi y San Martín de San Juan (se juga el sábado a las 17) tendrá como árbitro a un hombre que viene de dirigir dos "finales": Nicolás Ramírez. El colegiado de 38 años fue quien impartió justicia en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, luego dirigió el Superclásico entre Boca y River y ahora tendrá otro trascendental match.

Se jugará en Mar del Plata y Ramírez estará acompañado por los asistentes Pablo González y Pablo Acevedo, como cuarto árbitro estará Bryan Ferreyra; en el VAR Héctor Paletta y Lucas Pardo en el AVAR. En el mismo horario y a 1300 kilómetros se definirá el futuro de otro equipo que se juega la permanencia: Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá al Deportivo Riestra.

Independiente Rivadavia visitará el lunes a las 17 a Defensa y Justicia; mientras que la Lepra mendocina solo buscará sumar puntos para los promedios ya que no tiene chances de clasificar a los playoffs, el conjunto de Varela puede llegar a ingresar si se dan otros resultados.

El árbitro seleccionado fue Bruno Amiconi que estará acompañado con los asistentes Julio Fernández y Gisella Bosso mientras que Ignacio Cuicchi será el cuarto árbitro. En el VAR estará Sebastián Habib y en el AVAR Juan Pafundi.

Godoy Cruz se juega el descenso en el Feliciano Gambarte el sábado a las 17 cuando reciba al Deportivo Riestra; el encargado de impartir justicia será Facundo Tello, acompañado por Iván Núñez y Damián Espinoza; Carlos Córdoba es el cuarto árbitro, en el VAR estará Lucas Novelli y en el AVAR Javier Mihura.

Facundo Tello Facundo Tello impartirá justicia en el partido del Tomba que definirá su continuidad en la Liga Profesional.

Facundo Tello ha dirigido al Tomba en 13 partidos (dos de esas veces por Copas) registrando ocho triunfos para el equipo mendocino, un empate y cuatro derrotas (dos de ellas por la Copa).

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri.

Árbitro asistente 2: Uriel García.

Cuarto árbitro: Diego Ceballos.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: José Castelli.

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Lucas Pardo.

17: Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Javier Mihura.

19.15: San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Javier Uziga.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Agustín Méndez.

21.30: Independiente – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Marcos Horticolou.

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto – Talleres (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Gastón Suárez.

17: Vélez – River (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Ariel Cruz.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Javier Delbarba.

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Gisela Trucco.

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Hugo Páez.

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Diego Verlota.

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Nelson Sosa.

20.15 Central Córdoba (SdE) – Banfield (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Mario Ejarque.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Eduardo Lucero.

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central – Huracán (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: José Carreras.

AVAR: Juan Del Fueyo.

17: Belgrano – Unión (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Lucas Comesaña.

17 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Juan Pafundi.

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)