Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Decisión tomada

Godoy Cruz: qué decidió el Tribunal de Disciplina tras el reclamo de Aldosivi

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino tomó una decisión con respecto al pedido de Aldosivi contra Godoy Cruz

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz Antonio Tomba recibió una noticia muy importante.

Godoy Cruz Antonio Tomba recibió una noticia muy importante.

A finales de octubre Aldosivi presentó una protesta formal donde se quejó por la restitución de seis puntos que benefició a Godoy Cruz Antonio Tomba, uno de los rivales directos por el descenso y que permitió que el conjunto mendocino aún tenga chances de quedarse en Primera División.

Es que, claro, si a Godoy Cruz no le devolvían los seis puntos (tres del año pasado que afecta a los promedios y tres correspondientes a la actual temporada) ahora tendría 25 en la tabla anual y estaría aún más cerca de jugar la temporada 2026 en la Primera Nacional.

godoy cruz 2

Los puntos que le devolvieron a Godoy Cruz

El 25 de mayo de 2024 jugaron Godoy Cruz y San Lorenzo en el Estadio Malvinas Argentinas, pero el partido fue suspendido por Nazareno Arasa a los 7 minutos del complemento cuando empataban 1 a 1 ya que los hinchas Tombinos se estaban enfrentando en las tribunas.

Luego, el 4 de febrero de 2025, Godoy Cruz recibió en el Victor Legrotaglie a Talleres de Córdoba y el encuentro también fue suspendido cuando empataban sin goles.

La decisión adoptada por el árbitro Yael Falcón Pérez se ejecutó luego que un joven menor de edad le lanzara un objeto contundente al línea Diego Martín, quien sufrió un corte en su cabeza.

Partido Godoy Cruz - Partido suspendido
Yael Falc&oacute;n P&eacute;rez suspendi&oacute; el partido entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Talleres.

Yael Falcón Pérez suspendió el partido entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Talleres.

En un primer momento le quitaron puntos al Tomba; sin embargo, luego fueron restituidos y fue Aldosivi quien pidió que esta situación se revisara cuando cada punto es fundamental para mantener la categoría.

La resolución que beneficia a Godoy Cruz

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino declaró "improcedente" el reclamo que realizó Aldosivi para que la institución revea lo decidido tiempo atrás cuando a Godoy Cruz le devolvieron seis puntos.

Por lo tanto, el conjunto mendocino continúa con 28 puntos y último en la tabla anual cuando tan solo queda en disputa un partido donde Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz definirán su futuro en la Liga Profesional.

Así está la tabla anual con Godoy Cruz en el último lugar

  • Puesto 28: Aldosivi: 30 puntos.
  • Puesto 29: San Martín de San Juan: 28 puntos.
  • Puesto 30: Godoy Cruz: 28 puntos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas