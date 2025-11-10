Godoy Cruz: qué decidió el Tribunal de Disciplina tras el reclamo de Aldosivi

Es que, claro, si a Godoy Cruz no le devolvían los seis puntos (tres del año pasado que afecta a los promedios y tres correspondientes a la actual temporada) ahora tendría 25 en la tabla anual y estaría aún más cerca de jugar la temporada 2026 en la Primera Nacional.
Los puntos que le devolvieron a Godoy Cruz
El 25 de mayo de 2024 jugaron Godoy Cruz y San Lorenzo en el Estadio Malvinas Argentinas, pero el partido fue suspendido por Nazareno Arasa a los 7 minutos del complemento cuando empataban 1 a 1 ya que los hinchas Tombinos se estaban enfrentando en las tribunas.
Luego, el 4 de febrero de 2025, Godoy Cruz recibió en el Victor Legrotaglie a Talleres de Córdoba y el encuentro también fue suspendido cuando empataban sin goles.
La decisión adoptada por el árbitro Yael Falcón Pérez se ejecutó luego que un joven menor de edad le lanzara un objeto contundente al línea Diego Martín, quien sufrió un corte en su cabeza.
En un primer momento le quitaron puntos al Tomba; sin embargo, luego fueron restituidos y fue Aldosivi quien pidió que esta situación se revisara cuando cada punto es fundamental para mantener la categoría.
La resolución que beneficia a Godoy Cruz
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino declaró "improcedente" el reclamo que realizó Aldosivi para que la institución revea lo decidido tiempo atrás cuando a Godoy Cruz le devolvieron seis puntos.