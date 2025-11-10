Godoy Cruz: qué decidió el Tribunal de Disciplina tras el reclamo de Aldosivi

Luego, el 4 de febrero de 2025, Godoy Cruz recibió en el Victor Legrotaglie a Talleres de Córdoba y el encuentro también fue suspendido cuando empataban sin goles.

La decisión adoptada por el árbitro Yael Falcón Pérez se ejecutó luego que un joven menor de edad le lanzara un objeto contundente al línea Diego Martín, quien sufrió un corte en su cabeza.

Partido Godoy Cruz - Partido suspendido Yael Falcón Pérez suspendió el partido entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Talleres.

En un primer momento le quitaron puntos al Tomba; sin embargo, luego fueron restituidos y fue Aldosivi quien pidió que esta situación se revisara cuando cada punto es fundamental para mantener la categoría.

La resolución que beneficia a Godoy Cruz

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino declaró "improcedente" el reclamo que realizó Aldosivi para que la institución revea lo decidido tiempo atrás cuando a Godoy Cruz le devolvieron seis puntos.

Por lo tanto, el conjunto mendocino continúa con 28 puntos y último en la tabla anual cuando tan solo queda en disputa un partido donde Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz definirán su futuro en la Liga Profesional.

Así está la tabla anual con Godoy Cruz en el último lugar