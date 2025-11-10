La construcción del edificio más alto del mundo en 90 días: el plan de China para superar los 828 metros

Lo realmente sorprendente es su plazo de construcción: tres meses. Para lograrlo, la empresa planeaba utilizar un sistema de prefabricación avanzada, donde el 95 % de la estructura se fabrica previamente en fábricas y se ensambla en el sitio como un gigantesco rompecabezas de acero y vidrio.

Según el portal Deezen la construcción del rascacielos Sky City, planeado en Changsha, China, fue pospuesta indefinidamente debido a la falta de permisos gubernamentales y preocupaciones medioambientales. El proyecto se detuvo poco después de que se colocara la primera piedra en 2013, y en 2015 el solar se había convertido en un criadero de peces local.

Sky City (2)

Como sería este edifico único en el mundo

albergaría más de 200 pisos, con espacio para 30.000 personas, incluyendo viviendas, oficinas, escuelas, hospitales y hasta parques interiores. se estimaba que la construcción reduciría el consumo energético en un 80 % respecto a los rascacielos convencionales, gracias a sistemas de ventilación natural, aislamiento térmico de última generación y el uso de energías limpias.

su estructura modular permitiría una resistencia sísmica excepcional, algo esencial en un país con zonas de alta actividad tectónica.

El plan no solo buscaba romper un récord, sino también redefinir la forma en que se construyen las ciudades. China pretendía demostrar que la construcción vertical puede ser rápida, eficiente y sostenible, ofreciendo soluciones a la sobrepoblación urbana y a la escasez de espacio.