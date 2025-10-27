Aldosivi le pidió a la AFA que evalúe una quita de puntos a Godoy Cruz

En febrero de 2025, el Tribunal le quitó tres puntos a Godoy Cruz por la agresión al juez asistente Diego Martín en el partido ante Talleres. Esto, junto a la prohibición de jugar con público por seis partidos. Luego, desde Viamonte volvieron a devolverle los tres puntos.

El “Tiburón” resolvió elevar el reclamo este mediodía. El pedido apunta a que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones, que le devolvió al conjunto mendocino los seis puntos que le habían quitado por los incidentes ocurridos.

Godoy Cruz Antonio Tomba. Godoy Cruz jugará una "final" con San Martín de San Juan.

Así, Aldosivi queda expectante a la decisión que tome la AFA con Godoy Cruz, ya que el club de Mar del Plata se encuentra comprometido no solo con el descenso en la Tabla Anual, sino también con los promedios.

El Tomba lucha por no descender y tendrá una "final" este fin de semana. El próximo domingo a las 18.30 el Expreso recibirá a San Martín de San Juan -por la fecha 14 y antepenúltima del Torneo Clausura-, uno de los equipos que estaría descendiendo a la Primera Nacional; el otro elenco que estaría bajando es Aldosivi.

La lucha por no descender en la Liga Profesional

Promedios

26) Banfield 1,126

27) Gimnasia La Plata 1,099

28) Sarmiento 1,000

29) San Martín de San Juan 0,897

30) Aldosivi 0,828

Tabla Anual