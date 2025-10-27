Aldosivi le hizo un pedido formal al Tribunal de Disciplina de la AFA que evalúe una quita de puntos a Godoy Cruz. Ambos equipos luchan por no descender.
Aldosivi le pidió a la AFA que evalúe una quita de puntos a Godoy Cruz. Ambos equipos luchan por no descender
Aldosivi le hizo un pedido formal al Tribunal de Disciplina de la AFA que evalúe una quita de puntos a Godoy Cruz. Ambos equipos luchan por no descender.
El club marplatense cree que hubo un error de procedimiento en la devolución de los puntos que el “Tomba” había perdido por sanciones disciplinarias. Así lo dijo Doble Amarilla.
En 2024 hubo una disputa interna en la barra del Bodeguero, durante el partido ante San Lorenzo, que debió ser suspendido. El Tribunal le quitó tres puntos y tres meses después, le anuló esa sanción.
En febrero de 2025, el Tribunal le quitó tres puntos a Godoy Cruz por la agresión al juez asistente Diego Martín en el partido ante Talleres. Esto, junto a la prohibición de jugar con público por seis partidos. Luego, desde Viamonte volvieron a devolverle los tres puntos.
El “Tiburón” resolvió elevar el reclamo este mediodía. El pedido apunta a que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones, que le devolvió al conjunto mendocino los seis puntos que le habían quitado por los incidentes ocurridos.
Así, Aldosivi queda expectante a la decisión que tome la AFA con Godoy Cruz, ya que el club de Mar del Plata se encuentra comprometido no solo con el descenso en la Tabla Anual, sino también con los promedios.
El Tomba lucha por no descender y tendrá una "final" este fin de semana. El próximo domingo a las 18.30 el Expreso recibirá a San Martín de San Juan -por la fecha 14 y antepenúltima del Torneo Clausura-, uno de los equipos que estaría descendiendo a la Primera Nacional; el otro elenco que estaría bajando es Aldosivi.
Promedios
Tabla Anual