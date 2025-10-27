Una buena y una mala para Racing: Santiago Sosa fue operado con éxito, pero no jugará contra Flamengo

El refrente y capitán de Racing Club, el Puma Sosa, fue operado con éxito este lunes de la fractura que sufrió en su cráneo al chocar contra su compañero Marcos Rojo en la ida de las semifinales de Copa Libertadores contra Flamengo.
El refrente y capitán de Racing Club, el Puma Sosa, fue operado con éxito este lunes de la fractura que sufrió en su cráneo al chocar contra su compañero Marcos Rojo en la ida de las semifinales de Copa Libertadores contra Flamengo.
Según informaron desde el departamento médico de la Academia, Santiago Sosa fue operado con éxito este lunes en el Sanatorio Finochietto de la fractura que sufrió en el estadio Maracaná, donde Rojo le dio un codazo en el rostro.
El mediocampista de 26 años finalizó el encuentro jugado contra Flamengo el pasado miércoles 22 con el ojo morado, sangre en la nariz y con una rotura en el seno maxilar superior derecho. Una vez en Argentina, los médicos indicaron que lo mejor era operarlo lo antes posible, lo hicieron este lunes, y el nacido en La Plata no jugará la revancha de Copa Libertadores con los brasileños.
En un principio se pensó en la posibilidad de que Sosa jugara este mipercoles (29) con protección (máscara con los jugadores de báquet) en la zona afectada, fpero finalmente el cuerpo técnico y médico de Racing determinó que no recomendable por poner en riesgo su visión.
En caso de que la Academia de vuelta el global de 1 a 0 que sacó el Flamengo, y pase a la final, habría que esperar hasta último momento para saber si el capitán formado en River podría decir presente el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, ya que los plazos de recuperación para este tipo de lesiones rondarían entre las cuatro a seis semanas.
En tanto, Costas deberá determinar en los próximos días al reemplazante del Puma Sosa y definir si jugará con tres centrales o si sumará un futbolista al mediocampo. Si se decanta por la primera opción, quien aparecería como favorito para completar la zaga sería Marco Di Cesare, mientras que en el centro del campo las variantes serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.