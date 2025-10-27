Una buena y una mala para Racing: Santiago Sosa fue operado con éxito, pero no jugará contra Flamengo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1982938515320012890&partner=&hide_thread=false



Santiago Sosa fue operado con éxito este mediodía, en el Sanatorio Finochietto, de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana.



¡Te estamos esperando, Santi! pic.twitter.com/aogIeJ4Zm6 — Racing Club (@RacingClub) October 27, 2025

En un principio se pensó en la posibilidad de que Sosa jugara este mipercoles (29) con protección (máscara con los jugadores de báquet) en la zona afectada, fpero finalmente el cuerpo técnico y médico de Racing determinó que no recomendable por poner en riesgo su visión.

Sosa sin revancha en las semifinales de Copa Libertadores

En caso de que la Academia de vuelta el global de 1 a 0 que sacó el Flamengo, y pase a la final, habría que esperar hasta último momento para saber si el capitán formado en River podría decir presente el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, ya que los plazos de recuperación para este tipo de lesiones rondarían entre las cuatro a seis semanas.

En tanto, Costas deberá determinar en los próximos días al reemplazante del Puma Sosa y definir si jugará con tres centrales o si sumará un futbolista al mediocampo. Si se decanta por la primera opción, quien aparecería como favorito para completar la zaga sería Marco Di Cesare, mientras que en el centro del campo las variantes serían Juan Nardoni o Matías Zaracho.