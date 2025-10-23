Inicio Ovación Fútbol Racing Club
Alarma en Racing: la durísima lesión de Santiago Sosa tras el codazo de Marcos Rojo que lo dejaría afuera de la vuelta en Avellaneda

Santiago Sosa recibió un durísimo codazo en el Maracaná y Racing confirmó la lesión que tiene el mediocampista

Carolina Quiroga
Santiago Sosa sufrió una dura lesión en el encuentro ante Flamengo por la ida de Copa Libertadores.

En Racing se encendieron las alarmas luego de la derrota por 1 a 0 ante Flamengo, en el Maracaná, debido a que el parte médico de Santiago Sosa arrojó resultados preocupantes de cara a la vuelta en Avellaneda del próximo miércoles.

En tiempo adicional y con el marcador abajo, Marcos Rojo y Santiago Sosa chocaron ante la desesperación de despejar una pelota que se aproximaba a campo propio. El ex Boca saltó con vehemencia y golpeó el rostro del ex River provocando su caída y posterior antención médica por parte de la sanidad de Racing.

santiago sosa racing

En el momento, Sosa fue atendido con marcas de sangre en su rostro y gestos de dolor. Minutos después, el volante regresó al campo de juego para colaborar con sus compañeros en el cierre del partido.

La mala noticia para Racing por la lesión de Santiago Sosa

Luego de ser atendido en un hospital de Río de Janeiro y pasar la noche allí por precaución, los estudios arrojaron que Santiago Sosa sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho.

racing sosa

Esta mañana el jugador fue dado de alta y emprendió regreso a la Argentina junto al resto del plantel de Racing. En cuando a la durísima lesión, desde la Academia informaron que Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica en el transcurso de los siguientes días.

Su presencia en el partido de vuelta ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda estaría prácticamente descartada ya que una afección de esta índole requiere entre 4 y 6 semanas de recuperación.

