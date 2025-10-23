Alarma en Racing: la durísima lesión de Santiago Sosa tras el codazo de Marcos Rojo que lo dejaría afuera de la vuelta en Avellaneda

La mala noticia para Racing por la lesión de Santiago Sosa

Luego de ser atendido en un hospital de Río de Janeiro y pasar la noche allí por precaución, los estudios arrojaron que Santiago Sosa sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho.

racing sosa

Esta mañana el jugador fue dado de alta y emprendió regreso a la Argentina junto al resto del plantel de Racing. En cuando a la durísima lesión, desde la Academia informaron que Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica en el transcurso de los siguientes días.

Su presencia en el partido de vuelta ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda estaría prácticamente descartada ya que una afección de esta índole requiere entre 4 y 6 semanas de recuperación.