Cuál es el mejor momento para ver al cometa Lemmon en el cielo nocturno de octubre

El cometa Lemmon se está iluminando día a día para poder verse a simple vista bajo un cielo oscuro a mediados o finales de octubre. Este evento fue descubierto a principios de este año y sorprende a los especialistas, ya que verdaderamente tardará en volver a repetirse.
En las fotografías, este fenómeno astronómico se ve como una brillante estela verde con una larga cola. A simple vista, parecerá una “estrella” difusa y tenue. El uso de binoculares para apreciarlo mejor es recomendado por los especialistas.
Cuál es el mejor momento para ver al cometa Lemmon
El cometa Lemmon será claramente visible en el cielo vespertino del 18 de octubre al 12 de noviembre. Durante este periodo, su brillo será suficiente para verse a simple vista.
Pese a todo esto, el mejor momento para observarlo será entre el 25 y el 28 de octubre, cuando el cometa esté cerca de su máximo brillo y relativamente alto sobre el horizonte.
Si no puedes observar al cometa durante estas fechas, los especialistas recomiendan intentar apreciarlo durante las noches anteriores o las siguientes.
El consejo de los especialistas es el de buscar un lugar con un horizonte suroeste despejado y lejos de las luces de la ciudad; así, el cometa será visible pocos minutos después del atardecer.
Descubierto en enero por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, el cuerpo celeste se convirtió en tiempo récord en el candidato al mejor cometa de 2025. ¡No te pierdas la oportunidad de observarlo!
Cómo se producen los cometas en el cielo
Los cometas se producen en el cielo debido a su viaje desde las regiones frías del sistema solar hacia el Sol. Son cuerpos helados formados por roca y polvo que, al acercarse al Sol, experimentan un proceso llamado sublimación, donde el hielo se convierte directamente en gas.
Justamente, es este gas o polvo el que forma una especie de cabellera o cola sobre lo que se define como cometa, otorgando un espectáculo único en el cielo nocturno.