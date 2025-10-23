Cuál es el mejor momento para ver al cometa Lemmon en el cielo nocturno de octubre

Pese a todo esto, el mejor momento para observarlo será entre el 25 y el 28 de octubre, cuando el cometa esté cerca de su máximo brillo y relativamente alto sobre el horizonte.

Si no puedes observar al cometa durante estas fechas, los especialistas recomiendan intentar apreciarlo durante las noches anteriores o las siguientes.

El consejo de los especialistas es el de buscar un lugar con un horizonte suroeste despejado y lejos de las luces de la ciudad; así, el cometa será visible pocos minutos después del atardecer.

fenomeno astronomico, cometa Este cometa puede verse sin la necesidad de equipos.

Descubierto en enero por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona, el cuerpo celeste se convirtió en tiempo récord en el candidato al mejor cometa de 2025. ¡No te pierdas la oportunidad de observarlo!

Cómo se producen los cometas en el cielo

Los cometas se producen en el cielo debido a su viaje desde las regiones frías del sistema solar hacia el Sol. Son cuerpos helados formados por roca y polvo que, al acercarse al Sol, experimentan un proceso llamado sublimación, donde el hielo se convierte directamente en gas.

Justamente, es este gas o polvo el que forma una especie de cabellera o cola sobre lo que se define como cometa, otorgando un espectáculo único en el cielo nocturno.