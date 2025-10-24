Robo millonario en el Louvre: la historia de las joyas de valor incalculable que fueron robadas

Una pérdida incalculable

En un comunicado oficial, Emmanuel Macron, presidente de Francia, catalogó al robo como un "atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia." La fiscal de París Laure Beccuau, confirmó que las piezas robadas están valuadas en USD$102 millones.

joyas de esmeralda Joyas de esmeraldas de la colección de la emperatriz María Luisa, expuestas en el Louvre en 2020.

“Esta suma es realmente espectacular, pero debemos recordar que este daño es económico. Pero no tiene nada paralelo o comparable al daño histórico causado por este robo”, dijo Beccuau. Alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda para localizar a los criminales que se llevaron artefactos de las joyas de la corona francesa, que datan de la era napoleónica, indicó.

La historia de las joyas robadas del Louvre

El Ministerio de Cultura confirmó que entre las joyas robadas figuran el collar y los pendientes que Napoleón regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa de Austria, el día de su boda en 1810; unos pendientes, collar y tiara de la colección de las reinas María Amelia y Hortensia; y un lazo de corpiño, un broche y una tiara de la colección de la emperatriz Eugenia.

tiara de la emperatriz Eugenia La tiara de la colección de la emperatriz Eugenia recuperada por los funcionarios del Louvre.

La tiara de la emperatriz Eugenia fue una de las piezas robadas, aunque los ladrones la perdieron al huir, así que fue encontrada en el lugar de los hechos.

Por el momento, el equipo de investigación se encuentra analizando los registros de videovigilancia del Museo de Louvre para intentar identificar a los responsables del audaz asalto.