VIDEO: Santino Andino volvió del Mundial Sub 20 con la cabeza puesta en salir adelante con Godoy Cruz

Godoy Cruz se entrenó a puertas abiertas en el Feliciano Gambarte y más allá de la presentación en sociedad de Omar Asad y el nuevo cuerpo técnico, sobresalió el regreso de Santino Andino después del Mundial Sub 20.
"Contento de volver y ahora el domingo se viene una final y un lindo partido para poder ganar aquí en el Gambarte", dijo el subcampeón del mundo después del entrenamiento.
Andino, ausente en los últimos 6 partidos del Tomba en el Torneo Clausura, reconoció haberse encontrado a su regreso con el arribo de Omar Asad "con una energía muy buena. Aparte tiene un cuerpo técnico que también ha pasado por el club como David Fernández que me conoce bien".
"Yo creo que todos juntos vamos a sacar adelante este mal momento", dijo con optimismo el atacante de 19 años que formó parte de la Selección argentina tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub 20.
A la hora de hacer un balance de su paso por la Selección, Santino Andino lo calificó como: "Bueno. Creo que sumé bastante experiencia y cumplí. me siento más maduro".
Para terminar, en la previa de lo que será el clásico cuyano con San Martín, Andino dijo estar "muy contento de estar acá y muy enfocado".