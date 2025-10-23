VIDEO: Santino Andino volvió del Mundial Sub 20 con la cabeza puesta en salir adelante con Godoy Cruz

"Yo creo que todos juntos vamos a sacar adelante este mal momento", dijo con optimismo el atacante de 19 años que formó parte de la Selección argentina tanto en el Sudamericano como en el Mundial Sub 20.

A la hora de hacer un balance de su paso por la Selección, Santino Andino lo calificó como: "Bueno. Creo que sumé bastante experiencia y cumplí. me siento más maduro".

Para terminar, en la previa de lo que será el clásico cuyano con San Martín, Andino dijo estar "muy contento de estar acá y muy enfocado".

Santino Andino en el Mundial Sub 20