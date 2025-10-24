Gran actuación de yudokas mendocinos en el Campeonato Nacional Clausura en San Juan

En -90 kg, Francisco Alvarado, quien también es médico con muchos años de trayectoria, se quedó con el tercer puesto entre 9 competidores y en una de las divisiones más competitivas del país, reafirmando el gran momento que atraviesa.

Además, en las categorías formativas, Yamil Visciglia consiguió el tercer lugar en Sub 18 -66 kg, una de las divisiones más concurridas del certamen, con 19 participantes de todo el país.

Con apenas 15 años y en su primer año en esta categoría, Visciglia logró subirse al podio, demostrando un futuro prometedor. También compitió en Sub 21 -66 kg, donde no pudo superar la primera ronda entre 28 competidores de alto nivel.

Los resultados de los yudokas mendocinos en San Juan

Agustín Benavídes: 7mo. puesto en Sub 21 -73 kg y 5° en Kyu Graduado -73 kg.

Joaquín Romero: 7mo. puesto en Sub 21 -66 kg.

Nicolás Costa: participante en Sub 18 -55 kg.

Francisco Montoya: participante en Juvenil Sub 15 -58 kg.

El equipo estuvo a cargo de Néstor Tejerina, 6° Dan, y el cuerpo técnico y las familias de los yudokas de Talleres destacaron el compromiso y el esfuerzo de todos los competidores, que continúan sumando experiencia y dejando en alto los colores del club.

Para cerrar el año, Andes Talleres realizará el Abierto XVIII Aniversario el 22 de noviembre en el Estadio Salvador Bonanno con una jornada deportiva y de camaradería.