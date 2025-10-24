Gran actuación de yudokas mendocinos en el Campeonato Nacional Clausura en San Juan

El equipo de yudo de Andes Talleres tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional Clausura, disputado en San Juan, donde se midieron los máximos referentes de país.
La categoría senior fue sin dudas el punto más alto para el equipo mendocino, con resultados que confirman el crecimiento y el nivel competitivo de sus representantes.
En -100 kg, Andrés Vexenat se consagró subcampeón nacional, logrando el segundo puesto entre 11 yudokas de máximo nivel, entre ellos integrantes de la Selección Argentina. Su desempeño fue destacado por el cuerpo técnico por la solidez y madurez mostrada ante rivales de jerarquía internacional.
En -90 kg, Francisco Alvarado, quien también es médico con muchos años de trayectoria, se quedó con el tercer puesto entre 9 competidores y en una de las divisiones más competitivas del país, reafirmando el gran momento que atraviesa.
Además, en las categorías formativas, Yamil Visciglia consiguió el tercer lugar en Sub 18 -66 kg, una de las divisiones más concurridas del certamen, con 19 participantes de todo el país.
Con apenas 15 años y en su primer año en esta categoría, Visciglia logró subirse al podio, demostrando un futuro prometedor. También compitió en Sub 21 -66 kg, donde no pudo superar la primera ronda entre 28 competidores de alto nivel.
El equipo estuvo a cargo de Néstor Tejerina, 6° Dan, y el cuerpo técnico y las familias de los yudokas de Talleres destacaron el compromiso y el esfuerzo de todos los competidores, que continúan sumando experiencia y dejando en alto los colores del club.
Para cerrar el año, Andes Talleres realizará el Abierto XVIII Aniversario el 22 de noviembre en el Estadio Salvador Bonanno con una jornada deportiva y de camaradería.