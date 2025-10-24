El Ruso Zielinski, enojadísimo con Yael Falcón Pérez: "Llega un momento que te hincha los quinotos"

A los 37' del segundo tiempo, con el marcador 1 a 1, Yael Falcón Pérez sancionó la pena máxima a favor de Argentinos Juniors por una sujeción de Gerónimo Heredia sobre Alan Lescano y Tomás Molina convirtió para sentenciar el triunfo del Bicho: "Yo trato de no hablar de los árbitros. No hablo de los árbitros hace 10 años porque si no hablo cuando me me benefician, tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora llega un momento que te hincha los quinotos porque vos decís, '¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?' Te da mucha bronca que todas las chiquitas te las cobran en contra y te da mucha bronca que cobran un penal que al final era falta para nosotros porque lo agarran a Heredia y el de Argentinos Juniors se tira", dijo el experimentado entrenador.

Con visible enojo el Ruso agregó: "En algún momento tendrán que evaluar que hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá. Entonces, lo mínimo que queremos que un tipo que medianamente se comprometa para que el juego sea parejo, pero no un tipo que me maneje el partido, lo manejó todo. Y después, bueno, la frutillita del postre era que estaba buscando, evidentemente, una situación como para cobrar penal, porque en realidad fue al revés. Mirenlo ustedes por televisión y se van a dar cuenta".

Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025, instancia en la que espera por el ganador del encuentro de este viernes entre Independiente Rivadavia y River.

El Bicho de La Paternal perdía 1 a 0 por el gol de Lucas Zelarayán, pero Hernán López Muñoz y Tomás Molina, de penal, le dieron la victoria en el complemento.