El Ruso Zielinski, enojadísimo con Yael Falcón Pérez: "Llega un momento que te hincha los quinotos"

Ricardo Zielinski hizo durísimas declaraciones contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez en la semifinal de la Copa Argentina que Belgrano perdió con Argentinos Juniors, en Rosario.
Ricardo Zielinski hizo durísimas declaraciones contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez en la semifinal de la Copa Argentina que Belgrano perdió con Argentinos Juniors, en Rosario.
Ricardo Zielinski hizo durísimas declaraciones contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez en la semifinal de la Copa Argentina que Belgrano perdió con Argentinos Juniors, en Rosario.
"El segundo tiempo no ha sido bueno. Igual quiero hablar de una algunas cosas que me parece que que bueno ya te te joden un poco. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente. Segundo yo no soy de hablar del árbitro, pero si usted ve el penal el que agarra es el jugador de Argentinos. No puede cobrar todas las chiquitas, no puede amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón", dijo el Ruso.
"Acá laburamos todos. Necesitamos el laburo, pero a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente. Así que creo que independientemente de que hoy jugamos mal el segundo tiempo y que nos empataron bien, me parece que el penal es una vergüenza", agregó enojado el DT del Pirata cordobés.
A los 37' del segundo tiempo, con el marcador 1 a 1, Yael Falcón Pérez sancionó la pena máxima a favor de Argentinos Juniors por una sujeción de Gerónimo Heredia sobre Alan Lescano y Tomás Molina convirtió para sentenciar el triunfo del Bicho: "Yo trato de no hablar de los árbitros. No hablo de los árbitros hace 10 años porque si no hablo cuando me me benefician, tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora llega un momento que te hincha los quinotos porque vos decís, '¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?' Te da mucha bronca que todas las chiquitas te las cobran en contra y te da mucha bronca que cobran un penal que al final era falta para nosotros porque lo agarran a Heredia y el de Argentinos Juniors se tira", dijo el experimentado entrenador.
Con visible enojo el Ruso agregó: "En algún momento tendrán que evaluar que hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá. Entonces, lo mínimo que queremos que un tipo que medianamente se comprometa para que el juego sea parejo, pero no un tipo que me maneje el partido, lo manejó todo. Y después, bueno, la frutillita del postre era que estaba buscando, evidentemente, una situación como para cobrar penal, porque en realidad fue al revés. Mirenlo ustedes por televisión y se van a dar cuenta".
Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025, instancia en la que espera por el ganador del encuentro de este viernes entre Independiente Rivadavia y River.
El Bicho de La Paternal perdía 1 a 0 por el gol de Lucas Zelarayán, pero Hernán López Muñoz y Tomás Molina, de penal, le dieron la victoria en el complemento.