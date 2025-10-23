Copa Argentina: Argentinos Juniors es finalista y espera por la Lepra o River

Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025, instancia en la que espera por el ganador del encuentro de este viernes entre Independiente Rivadavia y River.
Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025.
Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025, instancia en la que espera por el ganador del encuentro de este viernes entre Independiente Rivadavia y River.
El Bicho de La Paternal perdía 1 a 0 por el gol de Lucas Zelarayán, pero Hernán López Muñoz y Tomás Molina, de penal, le dieron la victoria en el complemento.
En el Gigante de Arroyito el equipo dirigido por Nicolás Diez hizo méritos para alcanzar por primera vez en su historia la final de la Copa Argentina.
Pese al gol de Zelarayán que puso arriba al Pirata, Argentinos fue superior en la segunda parte, lo empató a través de López Muñoz y encontró la ventaja con un penal que convirtió Molina, autor de 5 tantos en lo que va de la Copa Argentina.
En fecha y escenario a confirmar, y dependiendo del resultado de la otra semifinal, Argentinos Juniors buscará el sexto título de su rica historia, ya que ganó el Nacional 1985, el Torneo Clausura del 2010, la Copa Libertadores de 1985 y la Interamericana en 1985 y 86.