Copa Argentina 2025

Copa Argentina: Argentinos Juniors es finalista y espera por la Lepra o River

Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025.

Argentinos es finalista.

Argentinos Juniors lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Belgrano para convertirse en el primer finalista de la Copa Argentina 2025, instancia en la que espera por el ganador del encuentro de este viernes entre Independiente Rivadavia y River.

El Bicho de La Paternal perdía 1 a 0 por el gol de Lucas Zelarayán, pero Hernán López Muñoz y Tomás Molina, de penal, le dieron la victoria en el complemento.

En el Gigante de Arroyito el equipo dirigido por Nicolás Diez hizo méritos para alcanzar por primera vez en su historia la final de la Copa Argentina.

Pese al gol de Zelarayán que puso arriba al Pirata, Argentinos fue superior en la segunda parte, lo empató a través de López Muñoz y encontró la ventaja con un penal que convirtió Molina, autor de 5 tantos en lo que va de la Copa Argentina.

En fecha y escenario a confirmar, y dependiendo del resultado de la otra semifinal, Argentinos Juniors buscará el sexto título de su rica historia, ya que ganó el Nacional 1985, el Torneo Clausura del 2010, la Copa Libertadores de 1985 y la Interamericana en 1985 y 86.

Las finales de la Copa Argentina a través de la historia

  • 2011-12 Boca Juniors 2-1 Racing (en San Juan)
  • 2012-13 Arsenal 3-0 San Lorenzo (en Catamarca)
  • 2013-14 Huracán (5) 0-0 (4) Rosario Central (en San Juan)
  • 2014-15 Boca Juniors 2-0 Rosario Central (en Córdoba)
  • 2015-16 River Plate 4-3 Rosario Central (en Córdoba)
  • 2016-17 River Plate 2-1 Atlético Tucumán (en Mendoza)
  • 2017-18 Rosario Central (4) 1-1 (1) Gimnasia La Plata (en Mendoza)
  • 2018-19 River Plate 3-0 Central Córdoba (en Mendoza)
  • 2019-20 Boca Juniors (5) 0-0 (4) Talleres (C) (en Santiago del Estero)
  • 2022 Patronato 1-0 Talleres (C) (en Mendoza)
  • 2023 Estudiantes (LP) 1-0 Defensa y Justicia (en Lanús)
  • 2024 Central Córdoba 1-0 Vélez Sarsfield (en Santa Fe)

