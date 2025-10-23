Copa Argentina: Argentinos Juniors es finalista y espera por la Lepra o River

El Bicho de La Paternal perdía 1 a 0 por el gol de Lucas Zelarayán, pero Hernán López Muñoz y Tomás Molina, de penal, le dieron la victoria en el complemento.

argentinos 4

En el Gigante de Arroyito el equipo dirigido por Nicolás Diez hizo méritos para alcanzar por primera vez en su historia la final de la Copa Argentina.