Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un inesperado corte de agua para este viernes 24 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires a raíz de un problema de energía eléctrica. A continuación, se detalla el área afectada.
Corte de agua: un inesperado corte de energía afecta el servicio por tiempo indeterminado
Producto de un corte en el suministro eléctrico se encuentra afectado el funcionamiento de las perforaciones de agua en dos zonas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Producto de un corte en el suministro eléctrico en Gonnet y City Bell, se encuentra afectado el funcionamiento de las perforaciones de agua en esa zona de la ciudad. Esta situación puede generar baja presión y/o corte de agua en ambas localidades.
Como consecuencia de un corte de energía, están detenidas las perforaciones del Acueducto Moctezuma. La situación afecta el caudal de agua transportado, pudiendo generar baja presión en Carlos Casares y Pehuajó.
La empresa no aclaró por cuánto tiempo será el corte ni cuánto se demorarán en arreglarse el problema. Por ende, se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.