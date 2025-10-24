Corte de agua: un inesperado corte de energía afecta el servicio por tiempo indeterminado

Como consecuencia de un corte de energía, están detenidas las perforaciones del Acueducto Moctezuma. La situación afecta el caudal de agua transportado, pudiendo generar baja presión en Carlos Casares y Pehuajó.

La empresa no aclaró por cuánto tiempo será el corte ni cuánto se demorarán en arreglarse el problema. Por ende, se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua bs as (1) El corte de energía afecta el servicio de agua en Gonnet y City Bell.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.