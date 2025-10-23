Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual informa un corte de agua que ocurrirá este jueves 23 en un departamento de la provincia de Mendoza. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo del próximo jueves 23 de octubre.
Corte de agua: este de departamento no tendrá servicio hasta las 21
Estas son las zonas que se quedarán sin servicio hasta la noche. Sigue leyendo para conocer todos los detalles del corte de agua
AYSAM y nuevos trabajos
AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.
La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua desde las 8:00 en el departamento de Guaymallén debido a una reparación de electrobomba en las zonas de Castro hasta Bonfanti y desde Lateral sur Acceso Este a Rodriguez Peña.
Además, debido a un empalme de redes, las zonas desde Godoy Cruz hasta Mendoza y desde Higueritas hasta Tirasso se quedarán sin agua.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.