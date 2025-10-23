Corte de agua: este de departamento no tendrá servicio hasta las 21

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizó un corte de agua desde las 8:00 en el departamento de Guaymallén debido a una reparación de electrobomba en las zonas de Castro hasta Bonfanti y desde Lateral sur Acceso Este a Rodriguez Peña.

Además, debido a un empalme de redes, las zonas desde Godoy Cruz hasta Mendoza y desde Higueritas hasta Tirasso se quedarán sin agua.

canilla agua El corte de agua se llevará a cabo este jueves 23.

Durante el corte del servicio: