Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua a partir de hoy miércoles 22 de octubre hasta mañana en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan las áreas afectadas y los horarios correspondientes.
Corte de agua: hay 4 zonas sin servicio por aproximadamente 24 horas
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos de mantenimiento. Hay varias zonas de Buenos Aires afectadas
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
En el marco del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento, y con el objetivo de preservar siempre en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informa que se realizarán trabajos de mantenimiento integral en tableros eléctricos de la Estación Elevadora Constitución.
Lo cierto es que las estaciones elevadoras cumplen un rol clave dentro del sistema, reciben el agua ya potabilizada y la impulsan con la presión necesaria para que llegue de manera eficiente y segura a cada usuario. Estos trabajos forman parte de la estrategia de mejora continua del servicio y resultan fundamentales para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones y asegurar la continuidad y calidad del mismo.
Sin embargo, para llevar a cabo las tareas se parará temporalmente las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.
En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del miércoles 22/10 hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de Avellaneda, Lanús y en algunos barrios del centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.
Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agu
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.