Corte de agua: hay 4 zonas sin servicio por aproximadamente 24 horas

Lo cierto es que las estaciones elevadoras cumplen un rol clave dentro del sistema, reciben el agua ya potabilizada y la impulsan con la presión necesaria para que llegue de manera eficiente y segura a cada usuario. Estos trabajos forman parte de la estrategia de mejora continua del servicio y resultan fundamentales para garantizar la seguridad operativa de las instalaciones y asegurar la continuidad y calidad del mismo.

Sin embargo, para llevar a cabo las tareas se parará temporalmente las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes.

En este sentido, podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22:00 h del miércoles 22/10 hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de Avellaneda, Lanús y en algunos barrios del centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires. El servicio se normalizará progresivamente.

Recomendaciones a tener en cuenta ante el corte de agu

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.