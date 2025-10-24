Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca y el dilema que debe resolver Úbeda para visitar a Barracas: las tres alternativas que tiene el DT

El DT de Boca Claudio Ubeda no definió aún el reemplazante de Rodrigo Battaglia, lesionado, y tiene tres opciones de cara al partido frente a Barracas Central.

Por UNO
Úbeda debe tomar una decisión.

El cuerpo técnico de Boca que encabeza Claudio Úbeda no definió aún el reemplazante del mediocampista Rodrigo Battaglia, quien presenta una lesión muscular grado II del sóleo de la pierna izquierda, que lo dejó fuera de las canchas, y crecen las chances de que esa vacante sea ocupada por el español Ander Herrera, de cara al partido del lunes próximo frente a Barracas Central.

El cotejo se jugará este lunes 27 a partir de las 16, en el estadio Claudio Fabián Tapia, y es el match postergado tras el fallecimiento del ex técnico auriazul, Miguel Angel Russo.

alarcon 1

El plantel xeneize se entrenó en el predio de Ezeiza, en doble turno, por la mañana el delantero Brian Aguirre se retiró de la práctica acusando un fuerte cuadro gripal, por lo que se le ordenó reposo en su domicilio, mientras que por la tarde el goleador uruguayo Edinson Cavani, se entrenó en forma diferencia por molestias en el psoas derecho, lo que abrió un nuevo interrogante en el cuerpo técnico porque lo que prácticamente está descartado para el encuentro ante el “Guapo” de la zona sur capitalina.

En el ensayo futbolístico se sumó el extremo Iker Zufiaurre, y tiene posibilidades de ir al banco de suplentes, si es que no se recupera Aguirre.

milton delgado 1

El probable equipo de Boca para jugar con Barracas

En la práctica de fútbol que se realizará este viernes en La Bombonera Úbeda definirá el equipo, y allegados al entrenador sugirieron que están pensando en Herrera como reemplazante de Battaglia, aunque también esa nómina la integran el juvenil Milton Delgado, recién llegado del Mundial Sub 20 donde fue elegido Balón de bronce, y el chileno Williams Alarcón.

El probable equipo sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera o Milton Delgado o Williams Alarcón, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Ezequiel Zeballos, que ingresaría por Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

