Boca y el dilema que debe resolver Úbeda para visitar a Barracas: las tres alternativas que tiene el DT

En el ensayo futbolístico se sumó el extremo Iker Zufiaurre, y tiene posibilidades de ir al banco de suplentes, si es que no se recupera Aguirre.
El probable equipo de Boca para jugar con Barracas
En la práctica de fútbol que se realizará este viernes en La Bombonera Úbeda definirá el equipo, y allegados al entrenador sugirieron que están pensando en Herrera como reemplazante de Battaglia, aunque también esa nómina la integran el juvenil Milton Delgado, recién llegado del Mundial Sub 20 donde fue elegido Balón de bronce, y el chileno Williams Alarcón.
El probable equipo sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera o Milton Delgado o Williams Alarcón, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Ezequiel Zeballos, que ingresaría por Aguirre; Milton Giménez y Miguel Merentiel.