Boca y el dilema que debe resolver Úbeda para visitar a Barracas: las tres alternativas que tiene el DT

El cotejo se jugará este lunes 27 a partir de las 16, en el estadio Claudio Fabián Tapia, y es el match postergado tras el fallecimiento del ex técnico auriazul, Miguel Angel Russo.

alarcon 1

El plantel xeneize se entrenó en el predio de Ezeiza, en doble turno, por la mañana el delantero Brian Aguirre se retiró de la práctica acusando un fuerte cuadro gripal, por lo que se le ordenó reposo en su domicilio, mientras que por la tarde el goleador uruguayo Edinson Cavani, se entrenó en forma diferencia por molestias en el psoas derecho, lo que abrió un nuevo interrogante en el cuerpo técnico porque lo que prácticamente está descartado para el encuentro ante el “Guapo” de la zona sur capitalina.